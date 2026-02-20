閃躲動作太大露餡！通緝犯躲2年　抽菸遇警「驚嚇過度」被逮

▲通緝犯周男抽菸看到警察動作太大被識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名遭通緝逃亡超過2年的28歲周姓男子，日前下班後在板橋新埔捷運站出口抽菸休息，因驚覺身後出現一名巡邏員警，嚇得他下意識轉身閃避，但動作過大，反倒引起員警注意。經盤查，赫然發現他是遭判2年7個月徒刑的洗錢犯，周男當場嘆氣表示：「本來想過完年再投案，這下要在牢裡過年了。」

新北市保安警察大隊第二中隊員警，日前晚間6時許，在板橋區文化路一段、捷運新埔站出口執行巡邏勤務。當時正值下班尖峰，員警在人群中發現一名男子神色異常慌張，男子猛然發現警察靠近後，原本要低調離開，沒想到一個踉蹌差點跌倒。由於男子躲避動作過於突兀，員警直覺有異，立即上前盤查。

經查證身分，周姓男子2023年11月間因涉及洗錢防制法，遭新北地檢署發布通緝，須入監執行2年7個月有期徒刑。周男向警方供稱，他深知自己被通緝，但因不想面對漫長刑期，且擔心入獄後身無分文、生活困苦，這2年多來都在工地到處打零工，過著躲躲藏藏、隨時心驚肉跳的生活。

周男懊惱地說，當晚剛下班在路邊抽菸，本以為身在鬧區人群中很安全，沒想到一抬頭竟與保大員警四目相接。他當時因驚嚇反應過度，原本想低調離開，卻因閃躲動作太大、腳步踉蹌，反而引起員警懷疑。全案訊後依法將周男解送歸案。原本周男還心存僥倖，盤算要再躲一陣子，「撐到過完年」再自行投案，沒想到這次沒躲過警方的鷹眼，只能在牢裡過年。

新北保大嚴正呼籲，司法公權力不容挑戰，民眾若涉及訴訟案件，務必配合法院及檢察署通知，依指定日期到案說明，切勿心存僥倖逃避。警方將持續加強各交通樞紐與人潮聚集點的巡邏查緝，讓非法之徒無所遁形。