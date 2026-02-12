「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

記者邱中岳／台北報導

台灣「越獄狂魔」徐開喜今年已高齡76歲，坐牢期間長達51年，嘗試越獄10次成功8次，11日他到高等法院作證，被發現因另案遭通緝，法院立即通知轄區北市中正一分局警員進行逮捕，製作筆錄後將他解送台中地檢署歸案，而當庭逮捕畫面也隨之曝光。

▲「越獄狂魔」徐開喜11日到高院出庭作證，通緝身分意外曝光遭逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，徐開喜在11日上午11時許到北市高等法院刑事庭當證人，卻被高等法院發現他因為毒品罪嫌沒有開庭，遭台中地檢署發布通緝，立刻通知轄區北市中正一分局介壽路派出所警員到場，依照規定解送台中地檢署歸案。

徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後成功逃獄8次，甚至從號稱「天下第一所」的台北看守所逃脫，轟動一時，因此也有了「越獄狂魔」、「越獄大王」等封號。

當時最為最轟動的，就是1994年8月28日，他夥同受刑人「穿山甲」詹龍欄及蔡正鳳，以安眠藥加入飲料內迷昏3名管理員後 ，穿上管理員制服，以自製木梯攀越台北看守所圍牆逃獄，震驚社會。

北所事後在徐開喜的房舍內竟然搜出行動電話和大量安非他命，甚至把這天訂為「所恥日」。

2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。徐開喜近2年變身網紅，開節目大談越獄經驗及人生哲理，沒想到因為出庭作證，再次成為新聞焦點。