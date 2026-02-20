黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名涉及毒品與竊盜罪遭雙北地檢署通緝的34歲張姓男子，日前竟光天化日持「圓鍬」破壞夾娃娃機店行竊，得手1萬多元，就在另一家夾娃娃機店故技重施時，卻因機台太過堅固行竊未果匆忙離開。淡水警分局獲報後，經監視器影像與熱心民眾指認，在短短1小時內在一處巷弄內將這名通緝竊盜犯逮捕並依法送辦。

▼通緝犯張男手持圓鍬進入夾娃娃機店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12日上午10時許，張姓男子接連鎖定新春街一帶的2間夾娃娃機店。將隨身攜帶的「圓鍬」作為犯案工具，先撬開第一間店內的兌幣機，搜刮現金約 1 萬元後隨即逃逸。隨後，轉往鄰近另一間店企圖故技重施，但這次卻踢到鐵板，因機台結構較為堅固，多次嘗試破壞皆未得逞。因擔心行跡敗露，匆促離開現場，未料犯案過程已被監視器全程錄下。

淡水警方隨即透過影像比對鎖定張男特徵，並在案發地周邊社區進行地毯式查訪。在熱心民眾提供線索指認下，不到1小時在附近巷弄發現形跡可疑的張姓男子。攔查時他矢口否認，直到警方出示監視器畫面後才啞口無言。在查證身分時更赫然發現，張男因涉及毒品及竊盜案，遭台北與新北地檢署同時通緝，員警立即依法將他逮捕，訊後依竊盜罪移送法辦，並將他解送地檢署歸案。

▼張男用圓鍬破壞機台得手1萬多元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣犯案用圓鍬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼遭破壞的機台損失1萬多元 。（圖／記者陳以昇翻攝）