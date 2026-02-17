黃國昌拜年遭嗆聲　「四大金釵」林子宇反擊：精心鋪陳的惡意

▲黃國昌初一走春拜年遭嗆聲。（圖／取自黃國昌粉絲團，下同）



記者許力方／台北報導

民眾黨主席黃國昌17日大年初一走春拜廟，接連在新北市新莊、板橋行程中遭民眾嗆聲，當時陪同參拜的同黨籍市議員參選人林子宇當場高聲回喊「新年快樂」，畫面瘋傳網路掀起討論，她晚間也發文回應，直指相關鬧場行為是「精心鋪陳的惡意」。

板橋慈惠宮外再遇嗆聲 黃國昌雙手合十離場

黃國昌初一上午先赴新莊武聖廟發送福袋，下午轉往板橋慈惠宮參香。活動結束離開時，有民眾大喊鬧場，黃國昌雙手合十、尷尬微笑快閃，未正面回應。不過，在場陪同的林子宇朝嗆聲方向高聲喊出「新年快樂」，表情反應被拍下引發討論，並解讀為替黃國昌護航。

林子宇反擊：誰該被檢討公道自在人心

面對爭議，林子宇晚間在臉書發文表示，今日板橋廟宇走春，同樣的劇碼不意外的再度上演。黃國昌近來出席公開活動時，幾乎每場都出現「同樣台詞」的鬧場，她說，老闆有風度不計較，但說實話，正常有家教、社會化的人都不會這樣來鬧場，「這把戲很難看。也只有特定幾家會未卜先知知道『開罵時機』然後『剛好』往同個方向拍，簡直荒謬。」

林子宇認為，台灣會亂，就是有這種人存在，這是一連串精心鋪陳的惡意。她反問，是高聲祝賀新年的人應被檢討，還是出言辱罵者更該自省，「公道自在人心」。

林子宇現年30歲，為民眾黨提名的新北市板橋選區市議員參選人，外界曾將她列為黃國昌身邊的「四大金釵」之一。此次拜廟插曲，被讓新北選戰話題再添熱度。