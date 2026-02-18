林靜儀酸急診醫「作夢」　柯文哲：人家很辛苦妳還講風涼話

▲柯文哲苗栗走春參拜。（圖／截取自民眾黨YouTube）



記者陳家祥／台北報導

有急診醫師發文透露，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，卻遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，過年期間因為門診關閉，所有醫療業務量會湧到急診，等於別人都在放假，急診、加護病房業務卻比平常更多，「人家都已經很辛苦了，妳還講風涼話，因為我自己是過來人，我知道每年急診的時候，特別是長假期的急診業務，非常辛苦」。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前以「醫療崩壞進行式」為主題發文，描述一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去。文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

衛福部次長林靜儀則貼文回應，拿出監測數據闢謠，強調「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」。她更直言，「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞」。

對此，民眾黨創黨主席柯文哲今到苗栗走春參拜祈福時受訪說，有管過急診或加護病房就知道，像連續9天假期，門診幾乎會停擺，前1、2天還好，越到後面會問題越大，因為門診關閉的關係，所有醫療業務量會湧到急診。

柯文哲表示，所以以前在台大的時候，每年過年是醫院總動員的日子，都很辛苦啦，因為別人都在放假，可是急診、加護病房不但業務沒有減少，還比平常更多。

柯文哲認為，他們就是很辛苦，「人家都已經很辛苦了，你還講風涼話，好啦好啦，過年期間，因為我自己是過來人，我知道每年急診的時候，特別是長假期的急診業務，非常辛苦」。