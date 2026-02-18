　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林靜儀酸急診醫「作夢」　柯文哲：人家很辛苦妳還講風涼話

▲▼柯文哲苗栗走春參拜。（圖／截取自民眾黨YouTube）

▲柯文哲苗栗走春參拜。（圖／截取自民眾黨YouTube）

記者陳家祥／台北報導

有急診醫師發文透露，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，卻遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲說，過年期間因為門診關閉，所有醫療業務量會湧到急診，等於別人都在放假，急診、加護病房業務卻比平常更多，「人家都已經很辛苦了，妳還講風涼話，因為我自己是過來人，我知道每年急診的時候，特別是長假期的急診業務，非常辛苦」。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前以「醫療崩壞進行式」為主題發文，描述一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去。文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

衛福部次長林靜儀則貼文回應，拿出監測數據闢謠，強調「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」。她更直言，「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞」。

對此，民眾黨創黨主席柯文哲今到苗栗走春參拜祈福時受訪說，有管過急診或加護病房就知道，像連續9天假期，門診幾乎會停擺，前1、2天還好，越到後面會問題越大，因為門診關閉的關係，所有醫療業務量會湧到急診。

柯文哲表示，所以以前在台大的時候，每年過年是醫院總動員的日子，都很辛苦啦，因為別人都在放假，可是急診、加護病房不但業務沒有減少，還比平常更多。

柯文哲認為，他們就是很辛苦，「人家都已經很辛苦了，你還講風涼話，好啦好啦，過年期間，因為我自己是過來人，我知道每年急診的時候，特別是長假期的急診業務，非常辛苦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德遭嘔吐噴到！諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒
鄭麗文紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷
孩秒拆紅包嫌「你怎這麼窮」　長輩超扯反應！他心寒：討厭過年
狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

鄭麗文祈福紅繩狂抖　韓國瑜幫神明解釋：多行善事！人在做天在看

陳光復重摔昏迷急送高雄開刀　柯文哲點澎湖醫療資源有缺

林靜儀酸急診醫「作夢」　柯文哲：人家很辛苦妳還講風涼話

陳光復後送高榮搶救時間軸曝　陳其邁「發紅包」同步掌握全程

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

雲林女兒探班！劉建國展鐵漢柔情　親煮古坑咖啡話願景

陳光復昏迷未脫險　學者籲過年在家讀「這本」：中年就要存本錢防跌

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

鄭麗文祈福紅繩狂抖　韓國瑜幫神明解釋：多行善事！人在做天在看

陳光復重摔昏迷急送高雄開刀　柯文哲點澎湖醫療資源有缺

林靜儀酸急診醫「作夢」　柯文哲：人家很辛苦妳還講風涼話

陳光復後送高榮搶救時間軸曝　陳其邁「發紅包」同步掌握全程

過年推「會做事、事做對」系列影片　蘇巧慧：用新方法解決老問題

雲林女兒探班！劉建國展鐵漢柔情　親煮古坑咖啡話願景

陳光復昏迷未脫險　學者籲過年在家讀「這本」：中年就要存本錢防跌

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德遭嘔吐物波及！專家：諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒

恐怖沙塵暴！能見度「瞬間歸零」畫面曝　美30多車連環撞4死29傷

正妹撞臉《伊藤潤二》女角！　網嚇：真人版富江

2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

武廟主委轉頭嘔吐　噴濺賴清德「黃偉哲卻淡定旁觀」！畫面曝

一堆人錯！彩券、刮刮樂沒中「丟一般垃圾還回收」？丟錯罰6000

名字裝沒聽見！媽喊2字「紙箱彈出貓頭」

一到月底就吃土、老是存不了錢　日本理財專家勸改掉3個壞習慣

鶯歌空地淪垃圾場！2男開小貨車亂丟廢棄物　辯搬家公司委託

鄭麗文法鼓山祈福

政治熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

黃國昌遭嗆　林子宇：精心鋪陳的惡意

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

鄭麗文「手中紅繩」自主抖動　法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

陳見賢合體柯文哲！初一參拜廣和宮　推廣新埔在地文化

陳光復摔倒無呼吸心跳　副縣長代行縣政事務

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

2026財運爆發三大星座！

靠「3D列印」3個月營收衝千萬　18歲男做「爆紅保冰套」賣翻

快訊／國3清晨追撞傷亡不明　壅塞4公里

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面