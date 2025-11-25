小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區義民廟前今（25）日凌晨發生小貨車闖紅燈撞上綠燈右轉自小客車事故，因小貨車撞擊力道強勁，還波及路旁5間民宅與攤商，並造成2車共5人擦挫傷，平鎮警方據報到場處理，現場一片凌亂狼藉，所幸傷者都意識清醒，雙方駕駛經酒測後都無酒精反應，肇事原因初判是小貨車闖紅燈肇事，但詳細原因仍待調查釐清。

▲桃園市平鎮區義民廟前復旦路今天凌晨發生小貨車闖紅燈撞上小客車事故，圖為撞擊前瞬間監視畫面。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方指出，今天凌晨3時57分許接通報案指稱，平鎮區復旦路二段、廣泰路路口發生事故，57歲戴姓男子駕駛小貨車沿復旦路二段直行，行經該路口時疑似未注意紅燈亮起，撞上綠燈右轉22歲陳姓男子駕駛自小客車，小貨車撞及自小客車後還撞上路旁攤商與民宅共計5間被波及，巨大撞擊聲嚇壞路人與屋主出來查看。

▲桃園市平鎮區義民廟前復旦路今天凌晨發生小貨車闖紅燈撞上小客車事故，肇事小貨車衝入民宅。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警方到場處理時，現場2車共造成小貨車駕駛及乘客、小客車駕駛及2名乘客身上多處擦挫傷，共計5人受傷，所幸均意識清醒，送醫治療後所幸均無大礙，警方為雙方實施酒測，酒測值均為零，警方初步調查應是小貨車闖紅燈肇事，但真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市平鎮區義民廟前復旦路今天凌晨發生事故，遭撞擊自小客車受損嚴重。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮區義民廟前復旦路今天凌晨發生事故，平鎮警方到場處理。（圖／平鎮警方提供）