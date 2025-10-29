　
她吃腸胃藥「月經晚到一個月」！醫曝原因　點名3類人務必密切追蹤

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲她吃腸胃藥「月經晚到一個月」，醫曝背後原因。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

藥師洪正憲近日分享一個病例，近期有腸胃科轉介來一名病患，對方聲稱使用了腸胃科藥物後，月經整整晚來了一個月，他評估患者的用藥情況後，認為是Domperidone（止吐栓劑）導致，服用Domperidone會使泌乳素升高，對泌乳素較敏感的人一旦服用，就可能發生月經異常。

洪正憲28日在臉書表示，這位女子聲稱使用了腸胃科藥物後，月經整整晚來了一個月，他分析了對方的用藥後，認為是Domperidone導致，Domperidone 是一種胃腸蠕動促進劑，也具有止吐作用，常被用來治療胃排空異常、噁心、嘔吐等消化系統症狀，但也會導致泌乳素升高。

洪正憲說，當體內的泌乳素過高時，會抑制下視丘與腦下垂體分泌 GnRH、LH、FSH 等荷爾蒙，進而影響排卵與雌激素分泌，結果就可能出現月經不規則、週期延長、月經量變少，甚至停經或溢乳等狀況，多數服用Domperidone的女性並不會出現明顯變化，但對於泌乳素較敏感的人，可能只服用幾次就會出現月經異常。

洪正憲指出，臨床上也觀察到，有些患者僅服用2至3次Domperidone就發生異常，「好在，大多數人在停藥後，月經通常能逐漸恢復正常。」

他說，正常使用如治療胃腸蠕動下降或噁心嘔吐，在醫師指導下按時服用，多數不會造成月經干擾，但若服用後出現月經延後、量少、閉經或溢乳，建議停藥並觀察2至4週變化，必要時抽血檢測泌乳素與性激素。

他也提醒，長期用藥、年輕女性及高劑量使用者，應更密切追蹤生理週期與症狀。他最後說，部分藥物有可能影響月經週期，包括閉經、月經不規則、量改變等。大部分案例在停藥後可恢復，通常不用太過擔心，然而若出現持續不適，建議儘早諮詢醫療人員並進行檢查與系統評估。

