生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名醫籲政府「嚴打超加工食品」！曝最新研究：會增早死風險

▲▼超加工食品。（圖／Unsplash）

▲江守山呼籲政府，應嚴加管制超加工食品。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師江守山指出，最新國際研究顯示，超加工食品可能是導致過早死亡與慢性疾病的重要因素，政府應該開始嚴厲打擊這類食品。研究分析八國飲食與死亡數據，發現含多種添加劑的超加工食品與早逝率呈現明顯關聯。在美國與英國，這類食品更被推估與約14％的過早死亡相關，引發醫界擔憂。

江守山引用研究內容表示，超加工食品常含甜味劑、防腐劑與色素等五種以上添加物。巴西利亞達西·裡貝羅大學研究團隊估算，超加工食品可能與美國每年約12.4萬人、英國近1.8萬人的早逝相關。雖研究屬觀察型，無法證實直接因果，但各國飲食結構中超加工食品占比越高，早逝與疾病風險越明顯。

江守山提到，研究當中也指出，飲食不良與壽命縮短密切相關。以哈佛大學對11.4萬人的追蹤顯示，經常食用加工肉類如香腸、火腿者，早逝風險增加約13％；含糖飲料則使風險增加約9％。在攝取量方面，每日約七份超加工食品者的早逝風險，較每日三份者約高出4％。

江守山說明，研究團隊進一步發現，即食肉類是風險最大的來源，可能使早逝風險增加6％至43％，含糖飲料、乳製甜點及加工早餐食品亦具負面影響。不過研究也強調，整體飲食品質對長期健康的影響，大於單一類別超加工食品的作用，提醒民眾仍應以均衡飲食為核心。

 
相關新聞

醫揭「器官老化」6警訊　愛吃超加工食品恐加速

醫揭「器官老化」6警訊　愛吃超加工食品恐加速

很多人其實早已出現「加速老化」的訊號，卻沒放在心上。醫師指出，當「體重越來越難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、免疫力變差」，這些都可能與血糖失衡和器官老化有關，另外研究也發現，愛吃「超加工食品」是加速器官老化的重要因素。

戒掉1類食物「減肥成果翻倍」

戒掉1類食物「減肥成果翻倍」

營養師提醒：常吃「超加工食品」恐罹癌

營養師提醒：常吃「超加工食品」恐罹癌

嘉義縣辦社區據點長者營養培訓課程

嘉義縣辦社區據點長者營養培訓課程

麥當勞薯條「放2個月」不會壞

麥當勞薯條「放2個月」不會壞

