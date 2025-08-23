　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

▲周矢綾公開呼籲儘速修正「護理人員法」。

▲周矢綾公開呼籲儘速修正「護理人員法」。（圖／周矢綾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣護理之家協會前理事長周矢綾23日表示，由於一般護理之家因公安意外或照護糾紛而引發的法律訴訟案件頻傳，多位受聘護理負責人即使並非出資申請人，卻仍需獨自承擔法律風險，甚至因被起訴而陷入恐懼與壓力，嚴重影響其工作意願及照護品質。

因此，協會公開表達強烈訴求，呼籲衛福部及立法院儘速推動《護理人員法》相關條文修正，以保障一般護理之家受聘護理業務負責人的權益，降低其不當承擔的民刑事責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周矢綾強調，協會於2024年與中華民國護理師公會全聯會及衛福部護理暨健康照護司展開修法溝通，並於同年8月8日與相關代表舉行座談，取得初步共識，後續也獲得立法院三黨共17位立委連署支持。然而，就在送進立法院修法前，卻遭遇新任護理師公會全聯會理事長團隊及照護司反對，導致修法受阻。此舉引發協會會員強烈不滿，兩日內即有逾140家護理之家連署陳情抗議。

▲周矢綾公開呼籲儘速修正「護理人員法」。

▲逾百護理之家連署籲速修「護理人員法」保障受聘護理負責人權益。（圖／周矢綾提供）　

協會指出，本次修法草案並不會影響醫事人員或護理師的開業權益，僅是讓一般護理之家由出資申請人聘任護理業務負責人，將應屬出資者的民刑事責任合理承擔，不再將風險轉嫁至受聘護理人員身上。

根據近年案例，包括桃園、南投、新北、台中及台南等多起訴訟顯示，多數護理之家負責人最終雖獲判無罪，但在冗長訴訟過程中，承受巨大精神與職涯壓力，甚至有人因此離職，對機構照護品質造成衝擊。

此外，協會也痛批護理師公會全聯會及照護司建議一般護理之家轉型為長照法人住宿式機構的方案，過於嚴苛且不切實際。長服法自106年實施後，若全面要求轉型，不僅將導致減床，犧牲住民權益，更忽視一般護理之家多年來超過九成的評鑑合格率。

協會最後重申，護理之家與長照機構、老人福利機構同樣以出資者聘僱專業人員擔任業務負責人，應比照平等原則修正法規，讓出資申請人承擔應有責任。周矢綾表示，若主管機關持續漠視護理人員權益，協會將不排除持續發動抗議乃至集會行動，以推動修法早日完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲男被沖走　「活埋車旁」慘死
楊宗緯出意外　重摔跌落舞台！傳巨大撞擊聲
核三公投未過門檻「差66萬票」！陳聖文：代表全國8成人不認同
核三公投未過門檻　台電回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男載妹子「急煞狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對輾壓

核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【豔陽高照狂曬】韓國瑜自嘲腦袋像「茶葉蛋」！　投票前笑：生意很清淡

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

男載妹子「急煞狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

上百護理之家連署速修「護理人員法」　保障受聘護理負責人權益　

核三公投「差66萬票」未過門檻　台電回應了

逢甲麵包店「撞見大咖歌手」！顧客驚：為啥有陶喆　全場笑瘋朝聖

新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

逛木柵動物園驚見「樹上有大蟒蛇」！女客被嚇爛　真相卻大逆轉

823罷免又失敗　黃揚明喊不意外！「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對輾壓

核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓

男載妹子「急煞狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳

快訊／基隆凌晨火警！民宅頂樓竄火舌「屋內一片焦黑」

賴清德喊4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意：死不承認是大罷免首謀

快訊／阿里山公路機車摔入水溝　引擎還在發動「騎士卻離奇失蹤」

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功

男子一生積蓄砸古董　死後揭真相…家人痛哭：竟全是贗品

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本　勇奪隊史第8冠成功二連霸

淡水600秒煙火就在今晚　北部3大花火秀時間、亮點、觀賞點一次收

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

生活熱門新聞

核三公投未過門檻　台電回應了

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

新自強號車長廣播　19字公開處刑旅客

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

逢甲麵包店撞見大咖歌手！顧客愣：陶喆在這

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾更討厭大罷免

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多熱門

相關新聞

《Roblox》爆出兒童剝削爭議

《Roblox》爆出兒童剝削爭議

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立創作者資源，也是目前英國8至12歲年輕玩家中最受歡迎的平台，然而近幾年卻飽受許多爭議，像是欺凌、誘導兒童接觸有害露骨內容，平台執行長甚至提出如果擔心就別讓孩子玩，如此放任態度遭到許多玩家不滿，對此超過14萬玩家發起連署要求執行長下台。

台南賑災專戶剩1.8億！藍營提案撥6億救災

台南賑災專戶剩1.8億！藍營提案撥6億救災

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

94歲婦右身全瘀青　家屬通報：不是第一次

94歲婦右身全瘀青　家屬通報：不是第一次

桃園建商2億買護理之家　土開一看：尷尬了！

桃園建商2億買護理之家　土開一看：尷尬了！

關鍵字：

護理之家連署護理人員法台灣護理之家協會周矢綾

讀者迴響

熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

核三公投未過門檻　台電回應了

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

吉普車闖萬大溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

逛動物園驚見「樹上大蟒蛇」！女嚇爛

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！

核三延役公投失敗！　434萬同意票未達門檻

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

更多

最夯影音

更多

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面