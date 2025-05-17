南投智遊行好康市集暨巧咖節好物分享會　5／24台中火車站抽大獎

▲「南投智遊行好康市集暨巧咖節好物分享會」24日臺中火車站登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府新推出「南投智遊行」服務上線，南投巧克力咖啡節也即將登場，縣府將於5月24日於臺中火車站舉辦「南投智遊行好康市集暨巧咖節好物分享會」，安排多項精彩表演，並備有多項大獎，邀請民眾來爭取。

縣府觀光處表示，LINE OA官方帳號「南投智遊行」建置「南投智遊行好康專區」，提供全該縣旅宿、伴手禮、永續等合作店家的完善旅遊服務，在手機上就可線上購買南投好物，並享有破千店家優惠，因此希望以市集活動吸引更多遊客使用這項服務，當天將匯集南投永續標章認證店家、旅宿業者、伴手禮名店、巧克力咖啡節優選店家攤位共同推廣，並邀請守夜人×鄒序、曼暉舞蹈團、Zombie少孩等團體帶來精采演出，以及有獎徵答、智遊行代言「小鹿鹿」供民眾搶答及拍照打卡互動。

「南投智遊行好康雙重抽活動」則同步舉辦：民眾自即日起至5月24日加入南投智遊行LINE官方帳號，取得抽獎券電子兌換券，當天憑券至「南投智遊行好康市集」服務台兌換抽獎券，再完成集章任務，即可參加抽獎活動：第一重「即抽即享」，有機會抽到南投住宿券、GoPro、藍芽耳機等好禮，第二重「好康大禮」，填妥抽獎聯資訊放入好康抽獎箱，即有機會抽中雲品住宿券、iPhone16及一系列南投在地伴手禮及文創紀念品，共有超過百項獎品、總價值超過20萬。

觀光處指出，第五屆「南投巧克力咖啡節」也將於5月30日至6月8日在南投埔里福興溫泉園區盛大舉行，邀集多家來自南投的代表品牌共襄盛舉，並規劃十五大主題特區，如夢幻玻璃屋區、南投咖啡館、巧克力館、國際咖啡館、品味南投館、在地特產館及戶外風格區等，融合展售與體驗。展期假日更推出有四場次大型千人體驗活動，包含有西西里咖啡與可可DIY、咖啡渣再利用蠟燭＆植栽創作、風格咖啡席。

南投智遊行好康市集暨巧咖節好物分享會將於5月24日早上10時至下午4時於臺中火車站2樓大平台登場，更多活動詳情請上南投旅遊網( https://travel.nantou.gov.tw/ )、南投智遊行LINE( https://u.lin.ee/n75rTJA )查詢。