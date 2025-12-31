一票台頂尖YTr家庭背景很猛？網點名「2YTr」超勵志：無金援

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近網上爆出多篇特權（Privilege）的討論文，討論家庭背景對子女的影響。就有網友表示，原以為網路世界各憑本事，跟原生家庭關係不大，但觀察台灣不少頂尖YouTuber後，卻發現好像還是和背景脫不了關係，像是博恩、賤葆、莫彩曦等人，話題引發熱議。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦「台灣頂尖的Yter 原生家庭是不是也不差？」文中表示，本來認為經營YouTube靠的是創意與能力，跟爸媽沒什麼關係，但實際看下來卻覺得很難完全切割。

他舉例，博恩的父親是醫師，感覺相當有成就，甚至還曾在節目中亮相；賤葆家中開工廠，規模也不小；莫彩曦更被形容成「電影裡才會出現的富貴家庭」，讓他越想越覺得原生家庭影響深遠。

對此，網友紛紛留言熱議，「沒錢怎麼撐到紅起來」、「不然你上班，就算六點下班好了，晚上有多少時間剪片拍片」、「你要紅也是要人脈，也要花錢行銷」、「沒錢的家庭養出的人也很難有魅力跟才華，很現實。」

無金援超勵志 Joeman、許伯簡芝狂被點名

不過，不同聲音認為不能一概而論，「YTR又沒門檻，紅的也不是每個都有背景」、「不要看到成功就全歸因原生家庭」、「這行沒有你想像中那麼好走。」就有人點名，「苦無最倒楣而已，老爸工廠負債八千萬丟給他扛」、「算起來應該最普通出身應該是聖結石」、「尊、Joeman家裡算普通人吧？我記得啾啾鞋也是普通」、「阿滴、劉沛家都是有錢人。」

其中，Joeman和許伯簡芝點名率超高，「九面就普通家庭，吃早期紅利」、「最勵志的應該是Joeman，單親家庭無金援」、「最接近一般民眾的應該是許伯簡芝」、「許伯簡芝才是真的普通家庭，甚至斷了原本的援助」、「許伯簡芝也很勵志」、「雖然沒特別喜歡九面，但他真的是勵志的吧？」