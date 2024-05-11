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凱擘無預警斷網引爆民怨　蔣萬安：全力協助市民後續求償

▲台北市長蔣萬安出席小小英雄運動會開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席小小英雄運動會開幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

凱擘大寬頻10日因電信機房旁大樓起火，導致港湖信義一帶大規模斷網，對此，台北市長蔣萬安11日受訪表示，昨天確實在內湖南港信義區，很多戶發生凱擘斷網斷訊的事情，已經請法務局消保官去了解整個情形，而且也會要求凱擘到市府來做說明，如果有需要我們都會全力協助市民後續的求償。

凱擘大寬頻新台北有線電視公司10日公告，指機房所在的大樓附近空地發生火警，導致光纖受損，影響信義區、內湖區、南港區用戶無法收視與網路使用，新台北公司強調，目前客服電話爆量、工程單位緊急搶修中會盡快完成，完修的時間預計在10日晚上8點以前，會陸續恢復網路。

北市簡任消保官龔千雅說，市府消保官已請凱擘業者研議相關補償方案，將儘速會同主管機關觀光傳播局及中央國家通訊傳播委員會(NCC)，請業者下週至北市府說明，並要求業者積極妥處。

議員何孟樺10日表示，北市內湖、南港、信義區無預警發生大規模斷網，數小時仍未恢復，經了解肇因爲網路廠商機房大樓發生火警，光纖受損所致，何孟樺說接獲大量選民陳情，並要求凱擘應從優賠償，事後更要全面檢討。

經何孟樺向凱擘了解，從早上10點就開始有斷網情事，許多用戶從早上到下午5、6點下班時間都還沒恢復網路，她無奈強調，她的選區內湖、南港從前幾個月瓦斯無預警中斷，結果現在又是網路中斷，北市市民實在相當不安。

何孟樺也說，已經要求凱擘儘速搶修恢復網路，把對市民的影響降到最低，她也強調，雖說凱擘公司也是火災的受害者，但如今嚴重影響市民日常生活，市府應要求凱擘公司對受影響的市民從優賠償、扣減上網費用。

何孟樺指出，因為一場火災就造成大規模斷網，北市府必須要求凱擘進行全面檢討，評估備援機制，不要再重蹈覆徹。

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