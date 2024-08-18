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社會 社會焦點 保障人權

有貼有保庇！彰檢中元節推「詐欺集團退散」等趣味符咒梗圖　

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰檢中元節推出詐欺退散趣味符咒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化地檢署在中元節推出一系列趣味詐欺退散符咒梗圖-「ATM解除分期失敗符」、「網戀都遇正緣符」、「詐欺集團退散符」…，把目前流行詐騙型態以符咒方式製作成貼紙與書籤，打詐大使「歐熊」更化身Q版道士，提醒民眾辨識各種詐欺類型，隨時提高警覺，透過趣味的風格吸引民眾關注轉傳，達到打詐宣導的成效。

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲▼彰化地檢署在中元節推出一系列趣味詐欺退散符咒梗圖。（圖／彰化地檢署提供，下同）

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

檢察長張曉雯表示，打詐不是口號，為嚴懲詐欺犯罪，本署結合司法警察機關，強力偵辦詐欺、毒品犯罪、掃蕩黑道幫派集團，溯源追查詐欺共犯，向詐欺、毒品及背後的幫派犯罪不法集團宣戰，經統計本署於今年5月底至6月中的詐欺案件已查獲人數31人、羈押5人、查獲人頭帳戶171個、查扣金額新臺幣131萬餘元。本署除積極打詐外，更重要的是建立民眾正確法治觀念，使民眾自我保護免受犯罪所害，塑造公民守法意識。為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，降低詐騙受害事件，本署已設立「打詐反毒碼上Go」專區，並行文轄內警察、政風及各行政機關強力推廣，更結合民間的力量廣為宣傳，強化民眾防詐意識，透過全民的力量共同打擊詐欺，使民眾勿因輕信犯罪集團引誘而觸法，塑造公民守法意識，避免直接、間接成為詐欺集團幫兇。

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

彰化地檢署指出，延續鬼月打詐的主題，在民俗節日中元節發布趣味符咒梗圖，期能吸引民眾目光，鼓勵民眾轉傳，讓更多民眾辨識詐欺的危害，退散詐欺符咒更象徵守護民眾財產安全的一道護身符，保護民眾免受犯罪所害。

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

▲▼ 。（圖／彰化地檢署提供）

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