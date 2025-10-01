　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子今年6月間前往南投紫南宮參拜，期間看到一名香客因身體不適坐在車上休息，竟闖入車輛後座自後方勒住對方的脖子，成功搶得1萬2000元。南投地院法官日前審理之後，考量到廖男有多項前科，最終依犯強盜罪判處他有期徒刑5年6個月。

▲▼南投竹山紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）

▲圖為南投紫南宮。（資料照／記者高堂堯攝）

判決書中記載，廖男今年6月間前往南投紫南宮，看見一名香客因為身體不適想返回停車場，他先假裝協助對方尋找車輛，等到人坐上駕駛座休息時，他再打開車門進入後座，從後方勒住香客的脖子，迫使香客交出身上的現金，共計1萬2000元，得手之後隨即回到自己的車上並駕車逃離現場。

香客報案之後，警方很快便循線找到廖男，而他搶來的贓款已經花到剩下6500元。南投地院法官認為，廖男曾犯搶奪、加重竊盜、竊盜等罪，被法院判刑，卻未能心生警惕，反而在前案執行完畢未滿1年半又再度觸法，甚至在犯案過程中勒住受害者的頸部，犯罪手段及法益侵害比起之前的案件明顯提升。

法官表示，考量到廖男在本案中只是徒手犯案，沒有造成香客明顯傷害，犯後始終坦承犯行，態度尚可，只是香客無意與他調解，最終依犯強盜罪，判處他有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

緩撞車遇劫！「催油門給休旅車追」仍遭撞毀　驚險畫面曝光

國道3號休旅車連撞內外側護欄　車軸掉落害後車追撞駕駛送醫

灌7瓶啤酒上路「醉到忘記開大燈」　狂奔被逮特殊身分曝光

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

撿屍性侵女同學致懷孕　他催買事後藥還找友人假扮父親談判

拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象：是優雅小姐姐

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

花蓮縣府啟動「一戶一社工」　即時提供受難家屬心理+生活支持

緩撞車遇劫！「催油門給休旅車追」仍遭撞毀　驚險畫面曝光

國道3號休旅車連撞內外側護欄　車軸掉落害後車追撞駕駛送醫

灌7瓶啤酒上路「醉到忘記開大燈」　狂奔被逮特殊身分曝光

詐領差旅、餐旅費7萬元　陸軍司令部2上校認罪獲緩刑

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

鏟子超人首日上工被割出5cm傷口　正妹「舉手」帶進醫護站縫合

撿屍性侵女同學致懷孕　他催買事後藥還找友人假扮父親談判

拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象：是優雅小姐姐

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

查亡夫遺物驚見婚外情錄音！　小三被判吐回146萬元

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

吸金公司「借屍還魂」重出江湖　上櫃公司被捲入

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

花蓮光復災後第9天　消防署曝缺這11項物資

宜蘭國道5火燒車　女駕駛驚險逃生

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

國3驚險追撞！22歲男開輔助駕駛車頭撞爛

更多熱門

相關新聞

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識

根據統計，2024年紫南宮發財金借出超過4億元，但信徒還金卻高達7億元。不過一名律師最近才得知，紫南宮發財金逾期未還，廟方會寄信提醒。文章引發網友熱議，「借600還600元就好，多還是心意」；甚至有網友遇過，「老公沒帶證件，廟方說馬上借600元、還800元」，直言有過手就算土地公有保佑了。

人妻外遇簽切結書　隔天約小王上旅館

人妻外遇簽切結書　隔天約小王上旅館

每日報酬1.2萬　他當車手要關1年7月

每日報酬1.2萬　他當車手要關1年7月

花88元買穿雲箭挨告　他曝原因獲無罪

花88元買穿雲箭挨告　他曝原因獲無罪

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

關鍵字：

南投地院強盜罪紫南宮

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面