拜紫南宮轉頭勒脖香客搶走1.2萬　狠男下場要關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子今年6月間前往南投紫南宮參拜，期間看到一名香客因身體不適坐在車上休息，竟闖入車輛後座自後方勒住對方的脖子，成功搶得1萬2000元。南投地院法官日前審理之後，考量到廖男有多項前科，最終依犯強盜罪判處他有期徒刑5年6個月。

▲圖為南投紫南宮。（資料照／記者高堂堯攝）

判決書中記載，廖男今年6月間前往南投紫南宮，看見一名香客因為身體不適想返回停車場，他先假裝協助對方尋找車輛，等到人坐上駕駛座休息時，他再打開車門進入後座，從後方勒住香客的脖子，迫使香客交出身上的現金，共計1萬2000元，得手之後隨即回到自己的車上並駕車逃離現場。

香客報案之後，警方很快便循線找到廖男，而他搶來的贓款已經花到剩下6500元。南投地院法官認為，廖男曾犯搶奪、加重竊盜、竊盜等罪，被法院判刑，卻未能心生警惕，反而在前案執行完畢未滿1年半又再度觸法，甚至在犯案過程中勒住受害者的頸部，犯罪手段及法益侵害比起之前的案件明顯提升。

法官表示，考量到廖男在本案中只是徒手犯案，沒有造成香客明顯傷害，犯後始終坦承犯行，態度尚可，只是香客無意與他調解，最終依犯強盜罪，判處他有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。