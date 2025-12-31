美「禿頭山」再奪命！19歲登山客墜谷亡　搜救驚見另2具男屍

▲ 禿頭山近年發生多起死亡意外。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名19歲青年29日在加州知名登山勝地禿頭山（Mount Baldy，又稱鮑迪山）意外墜落身亡，搜救過程中竟意外發現另外2具男性遺體，3人全數罹難。聖伯納迪諾郡警長辦公室證實，受到強風等天氣狀況影響，直升機直到30日下午才成功將3具遺體運回。

綜合ABC等美媒，這名19歲登山客29日上午約11點半在魔鬼脊步道（Devil's Backbone）附近失足，從約152公尺高處墜落。同行友人立即前往有手機訊號處報案，並提供GPS座標協助搜救。警方出動空中救援隊搜索後除尋獲墜谷的青年，竟在附近發現另外2名身分不明的死者，研判並非同一登山隊伍。

聖伯納迪諾郡監事羅薇（Dawn Rowe）聲明表示，「這起悲劇再次提醒我們，山區冬季天候極度危險。」由於強風影響，當天救援直升機無法順利執行任務，直到隔天下午2時才完成遺體運送作業。

警長迪克斯（Shannon Dicus）宣布，禿頭山步道即日起至31日晚間11時59分暫時封閉，違者最高可處5000美元罰款或6個月監禁。

禿頭山素有「全美最致命山峰之一」的稱號，2020年來已發生逾100次救援行動，造成14人死亡，包括2023年失蹤的英國演員朱利安山德斯（Julian Sands）。