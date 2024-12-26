臺北隊就職兩周年　觀傳局亮點活動推升臺北城市觀光熱潮

▲「臺北最High新年城」跨年晚會再度來襲，持續榮膺全球十大跨年城市殊榮！（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，下同）

生活中心／綜合報導

12月25日是臺北市長蔣萬安就職兩周年紀念日，臺北市政府觀光傳播局以多元友善和國際接軌為主軸，整合各項城市行銷資源，透過多場大型活動展現城市魅力，成功吸引國內外旅客，讓臺北成為許多人心目中的旅遊首選。

▲首屆台北水舞嘉年華今年5月驚豔登場，饒河夜市人潮爆增兩成！

觀傳局今年策劃兩大全新活動，首先是5月的「台北水舞嘉年華」，以地方文化結合夜間水舞展演，為饒河街夜市增加兩成遊客人潮。接著是10月由北市府舉辦的「113年國慶晚會」，這是臺北大巨蛋啟用後首場非體育賽事的大型活動，不僅象徵城市發展的新里程碑，也帶動演唱會經濟效應，成為臺北的新亮點。

▲臺北大巨蛋成為臺北新地標，更是國內指標性室內體育場館，也帶動演唱會經濟熱潮！

▲113年國慶晚會成功在臺北大巨蛋舉辦，開啟非體育活動新紀元！

根據財政部統計，今年上半年臺北市的餐飲旅宿業產值達到1,506億元，比去年同期多出185億元，穩居全臺之冠。為吸引更多旅客，觀傳局推出全新品牌「來臺北有好宿（Taipei Nicestay）」，藉由主題專訪與神秘客帶路等活動，讓旅客以不同角度體驗旅館，廣受好評。

▲2024台北燈節大放異彩，吸引超過574萬人次參觀！

除了新活動，觀傳局也升級年度三大代表性活動，包括2月展期長達31天的「台北燈節」，吸引超過574萬人參觀，創下近五年新高；夏季舉辦的「大稻埕夏日節」則讓周邊店家商圈業績提升2至5成，參與民眾滿意度高達9成。而「臺北最High新年城」跨年晚會不僅囊括全台最多獨家卡司，更延續四大多元舞臺及增加多元主題週系列活動，持續吸引全球觀眾目光。

▲大稻埕夏日節帶狀活動，周邊商圈業績提升2至5成，民眾滿意度達高達9成。

在國際舞臺上，臺北市的表現也備受肯定，不僅榮獲《遠見》調查「2024縣市總體暨永續競爭力調查」第一名，還入選「亞洲最友善城市」和「2024全球最佳夜生活城市」等榜單。此外，今年的臺北開齋節歡慶活動更拿下美國繆思大獎（MUSE Awards）的文化活動類金獎，展現臺北的多元文化底蘊。

▲臺北市以珍珠奶茶燈組參展「大阪光之饗宴」，展現臺北的創意與城市魅力。

觀傳局表示，未來將繼續透過大型活動、友善旅遊與智慧化服務，為旅客提供更多元便利的旅遊體驗，讓臺北在全球旅遊市場持續發光，成為更多人心中的首選旅遊地點。

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