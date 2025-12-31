大膽女無裝備爬出16層高樓「踩在椅子上擦窗」　玩命畫面瘋傳

▲女子危險行為在網上流傳。（圖／翻攝自X）

澳洲近來發生一起誇張事件，一名女子被人拍到，竟然在沒有任何防護裝置的情況下，爬到16樓外狹窄窗台上，踩在一個椅子上擦窗，玩命畫面在網路上瘋傳。

女子爬出16樓擦窗 住戶目睹嚇壞

事件發生在澳洲黃金海岸市(Gold Coast)克利福德街(Clifford Street)一棟高樓公寓16層樓外，一名住戶意外拍到，一名女子像是表演特技一樣，居然在無裝備的狀態下，爬出16樓外擦窗。

影片26日開始在網路上流傳。影片中可看到，女子爬出窗外後，還把一張椅子擺在狹窄窗台上，然後就直接踩上去擦窗。拍攝者表示，當他看到這個畫面時被嚇了一大跳，雖然立即打電話通報事件，可是沒有任何人員到場處理。

影片後來在網路上瘋傳，許多網友都被女子的誇張行徑嚇到，「拜託，沒必要為了擦窗戶冒生命危險」、「稍微風大一點，人就掰掰了」、「太可怕了，幾年前我住的公寓有人真的掉下來過」、「你主動通報是對的，這種行為需要被制止」。