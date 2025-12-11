　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone仍是回收占比榜首。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

10 月新機潮消退後，二手機回收市場在 11 月回到相對穩定節奏。據最新統計，2025 年 11 月整體回收量較前月小幅回落 3%，但品牌占比變化不大，市場依舊由少數品牌主導。其中，蘋果以 67.2% 回收占比強勢奪下第一，幾乎吃下近七成市場。

連鎖通訊通路傑昇通信指出，蘋果長期穩居回收榜首，與其產品世代分明、規格集中，以及電信與通路長年推行舊換新補貼有關，使 iPhone 持續維持「最容易被回收、最容易被轉手」的市場優勢，即便新機熱潮退燒，仍是消費者換機時最常交出的舊機品牌。

▼11月手機回收排行。（圖／Gemini生成）

▲11月手機 回收排行。（圖／Gemini生成）

三星以 13.7% 回收占比排名第二，穩居安卓陣營龍頭。傑昇通信觀察，Galaxy A 系列仍是回收主力來源，反映其在中階市場累積的大量使用者已陸續進入換機期。通路端分析指出，三星近年強化長期系統更新、提升機身耐用度，使消費者更願意在換機時交出舊機，加上 A 系列流通率高、二手市場需求穩定，帶動回收量保持在健康水位。

OPPO 以 6.3% 排名第三，主要來自 Reno 系列與 A 系列機種。通路端表示，OPPO 在外型與拍照功能具辨識度，使部分機型在二手機市場保有轉手吸引力，提升回收商的收購意願。vivo 本月回收占比為 3.4%，排名第四。雖然量體不大，但呈現穩定釋放。業者分析，vivo 用戶多以中低階機款為主，換機週期較長，因此回收量相對平平。紅米則以 1.8% 排名第五，且回收量較上月明顯下降。傑昇通信表示，紅米使用者多為價格敏感族群，若回收補貼誘因不足或新機吸引力不高，通常會選擇把舊機留作備用，而非投入回收市場，導致占比長期偏低。

整體來看，二手機回收市場呈現高度集中化，蘋果與三星合計占比超過 80%。通路業者認為，隨著新機售價攀升、零組件成本增加，未來舊換新策略將更聚焦於「保值度高、需求穩定」的品牌。

回收市場競爭也不再只是比價格，而是品牌產品策略、耐用度與用戶黏著度的延伸戰場。能否維持穩定回收價與二手需求，將成為各家手機品牌的長期課題。

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

中華電信助衛武營全面數位轉型　GWS平台開啟科技創新藝術場館新頁

「可調度數」Rokid AI 眼鏡寶島獨賣　即時翻譯、個人助理都有

STUDIO A雙12iPhone 16 Pro Max狂殺1.7萬　全系列最低2.6折

11月舊機回收榜出爐！蘋果最保值、中階機熱度升溫

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

中華電信助衛武營全面數位轉型　GWS平台開啟科技創新藝術場館新頁

「可調度數」Rokid AI 眼鏡寶島獨賣　即時翻譯、個人助理都有

STUDIO A雙12iPhone 16 Pro Max狂殺1.7萬　全系列最低2.6折

