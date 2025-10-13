▲ Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著美容醫學日益普及，醫師觀察到 Z 世代求美年齡層明顯下降，醫美已成為剛出社會的年輕族群日常保養選項。高頻施打醫美療程，也讓「成分革命」從保養品延伸到醫美診間，安全、純淨、自然成為首要考量。

▲「0%雜質」Xeomin®天使肉毒來台10週年，「保養前輩」大元 x 「初體驗」連晨翔 揭密生活與職場純淨保養心法 。（圖／記者鄭遠龍攝）

美容醫學醫學會常務理事王修含醫師指出，過去求美者多在 25 至 30 歲之後才注意臉上刻痕並開始治療，但現在許多年輕人從大學畢業前後就開始接受醫美療程，「他們對於預防重於治療的觀念，比過去世代更早就有認知。」

王修含醫師觀察，不僅臉部紋路如魚尾紋、抬頭紋、咀嚼肌，肩頸與膚質問題也成為年輕族群熱門醫美需求。他表示，Z世代的日常保養已不只停留在化妝水或精華液，醫美療程也納入其中，因此對成分純淨、安全與自然的要求更高，「有高達七成的求美者，會先詢問療程的安全性。」

▲ 美容醫學醫學會常務理事王修含醫師指出，Z世代求美年齡下降，許多年輕人大學畢業前後就開始醫美療程。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 台灣唯一「0%雜質」天使肉毒十週年，Dr. Frevert研發 XTRACT® 淨化科技，純淨安全、長期保養次次有效 。（圖／記者鄭遠龍攝）

然而，高頻施打醫美若選用成分不純的產品，可能造成抗藥性風險。凝境美學診所院長曾繁聞說明：「抗藥性是指長期施打後，身體產生抗體，使肉毒效果逐漸下降甚至失效。若要長期維持效果，挑選純淨、無細菌雜質的肉毒品牌非常重要。」

根據 CMRI 美妝行銷總研 2025 年 6 月調查，超過 7 成求美者將醫美安全性視為首要考量，但卻有高達 8 成肉毒使用者在三次療程內就遇到效果下降。德國免疫學博士 Dr. Michael Martin 指出，若製程中殘留複合蛋白質與其他雜質，免疫系統可能將其視為外來物，引發抗體反應，累積下來可能導致療效逐漸下降。

▲ 德國免疫學博士 Dr. Michael Martin 指出，肉毒桿菌素若含複合蛋白與雜質，免疫系統可能產生抗體反應，導致療效下降。（圖／記者鄭遠龍攝）

曾繁聞醫師補充：「臨床上，越打越沒效並非空穴來風。若使用含雜質的肉毒素，可能提高抗藥風險，一旦產生抗體，只能等待多年後自然代謝。與其事後補救，不如事前預防。」

Xeomin®天使肉毒自 2005 年問世以來，累積全球超過 450 萬人體驗及 1800 萬瓶臨床實證，並通過美國 FDA、歐洲 EMA 與台灣 TFDA 核准。採德國專利 XTRACT® 淨化科技，去除複合蛋白與雜質，只保留核心活性神經毒素，降低免疫系統負擔，作用部位精準、效果穩定，長期施打亦可維持高治療滿意度。

▲ 凝境美學診所院長曾繁聞醫師指出，選擇成分純淨、無細菌雜質的肉毒，能避免抗藥性產生，長期治療仍保持效果穩定。（圖／記者鄭遠龍攝）

天使肉毒發明者 Dr. Juergen Frevert 曾在 1990 年代首次證實肉毒抗藥性的存在，提出「純淨」為肉毒桿菌素的最高標準。Xeomin® 天使肉毒正是以此理念開發，確保每一次施打都能達到自然、穩定效果。

皮膚專科曾繁聞醫師指出：「Xeomin®天使肉毒的純淨成分，能做到臨床上的精準預測與穩定成效，是保養長跑時代的新標竿。」

連晨翔因戲增重後，瘦回來時臉上紋路明顯增加，因此對醫美產生興趣。他首度嘗試天使肉毒，表示：「我不會拿自己的臉當實驗室，第一針就選我認為最安心的產品。了解成分與風險，才是對自己負責。」同樣定期施打肉毒的小臉維護派大元則分享：「打肉毒就像保養品一樣，微微施打後笑起來自然有神。只有純淨的 Xeomin® 天使肉毒，能長期維持效果。」兩位明星一致認為，純淨成分不僅影響外觀，更決定長期保養安全與效果穩定。

▲ 「保養前輩」大元 x 「初體驗」連晨翔，揭密生活與職場純淨保養心法。（圖／記者鄭遠龍攝）

為協助求美者自我評估抗藥風險，莫氏醫學美容推出「肉毒桿菌素抗藥性自評表」，列出五項警示徵兆：

1｜效果沒有以前好或完全沒有效

2｜同一部位施打越來越多劑量

3｜不到三個月就需回去補打

4｜常更換品牌施打

5｜從未詢問施打肉毒的品牌或成分

王修含醫師也以韓國將「純淨成分」列入肉毒衛教手冊為例，呼籲台灣醫美業界建立成分純淨標準、透明資訊及風險警語，讓消費者能做出知情選擇。

Z 世代醫美已從「問題修飾」走向「長期投資」。醫師、品牌與消費者三方建立健康溝通與選擇基礎，才能確保醫美市場專業、安全、長期可持續。選擇純淨成分的肉毒產品，是新世代保養的第一步，也是每一次施打都能自然、有效的關鍵。