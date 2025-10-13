　
Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

▲ Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

隨著美容醫學日益普及，醫師觀察到 Z 世代求美年齡層明顯下降，醫美已成為剛出社會的年輕族群日常保養選項。高頻施打醫美療程，也讓「成分革命」從保養品延伸到醫美診間，安全、純淨、自然成為首要考量。

▲▼ 天使肉毒業配 。（圖／鄭遠龍攝）

▲「0%雜質」Xeomin®天使肉毒來台10週年，「保養前輩」大元 x 「初體驗」連晨翔 揭密生活與職場純淨保養心法 。（圖／記者鄭遠龍攝）

美容醫學醫學會常務理事王修含醫師指出，過去求美者多在 25 至 30 歲之後才注意臉上刻痕並開始治療，但現在許多年輕人從大學畢業前後就開始接受醫美療程，「他們對於預防重於治療的觀念，比過去世代更早就有認知。」

王修含醫師觀察，不僅臉部紋路如魚尾紋、抬頭紋、咀嚼肌，肩頸與膚質問題也成為年輕族群熱門醫美需求。他表示，Z世代的日常保養已不只停留在化妝水或精華液，醫美療程也納入其中，因此對成分純淨、安全與自然的要求更高，「有高達七成的求美者，會先詢問療程的安全性。」

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲ 美容醫學醫學會常務理事王修含醫師指出，Z世代求美年齡下降，許多年輕人大學畢業前後就開始醫美療程。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 天使肉毒業配 。（圖／鄭遠龍攝）

▲ 台灣唯一「0%雜質」天使肉毒十週年，Dr. Frevert研發 XTRACT® 淨化科技，純淨安全、長期保養次次有效 。（圖／記者鄭遠龍攝）

然而，高頻施打醫美若選用成分不純的產品，可能造成抗藥性風險。凝境美學診所院長曾繁聞說明：「抗藥性是指長期施打後，身體產生抗體，使肉毒效果逐漸下降甚至失效。若要長期維持效果，挑選純淨、無細菌雜質的肉毒品牌非常重要。」

根據 CMRI 美妝行銷總研 2025 年 6 月調查，超過 7 成求美者將醫美安全性視為首要考量，但卻有高達 8 成肉毒使用者在三次療程內就遇到效果下降。德國免疫學博士 Dr. Michael Martin 指出，若製程中殘留複合蛋白質與其他雜質，免疫系統可能將其視為外來物，引發抗體反應，累積下來可能導致療效逐漸下降。

▲▼ 天使肉毒業配 。（圖／鄭遠龍攝）

▲ 德國免疫學博士 Dr. Michael Martin 指出，肉毒桿菌素若含複合蛋白與雜質，免疫系統可能產生抗體反應，導致療效下降。（圖／記者鄭遠龍攝）

曾繁聞醫師補充：「臨床上，越打越沒效並非空穴來風。若使用含雜質的肉毒素，可能提高抗藥風險，一旦產生抗體，只能等待多年後自然代謝。與其事後補救，不如事前預防。」

Xeomin®天使肉毒自 2005 年問世以來，累積全球超過 450 萬人體驗及 1800 萬瓶臨床實證，並通過美國 FDA、歐洲 EMA 與台灣 TFDA 核准。採德國專利 XTRACT® 淨化科技，去除複合蛋白與雜質，只保留核心活性神經毒素，降低免疫系統負擔，作用部位精準、效果穩定，長期施打亦可維持高治療滿意度。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲ 凝境美學診所院長曾繁聞醫師指出，選擇成分純淨、無細菌雜質的肉毒，能避免抗藥性產生，長期治療仍保持效果穩定。（圖／記者鄭遠龍攝）

天使肉毒發明者 Dr. Juergen Frevert 曾在 1990 年代首次證實肉毒抗藥性的存在，提出「純淨」為肉毒桿菌素的最高標準。Xeomin® 天使肉毒正是以此理念開發，確保每一次施打都能達到自然、穩定效果。

皮膚專科曾繁聞醫師指出：「Xeomin®天使肉毒的純淨成分，能做到臨床上的精準預測與穩定成效，是保養長跑時代的新標竿。」

連晨翔因戲增重後，瘦回來時臉上紋路明顯增加，因此對醫美產生興趣。他首度嘗試天使肉毒，表示：「我不會拿自己的臉當實驗室，第一針就選我認為最安心的產品。了解成分與風險，才是對自己負責。」同樣定期施打肉毒的小臉維護派大元則分享：「打肉毒就像保養品一樣，微微施打後笑起來自然有神。只有純淨的 Xeomin® 天使肉毒，能長期維持效果。」兩位明星一致認為，純淨成分不僅影響外觀，更決定長期保養安全與效果穩定。

▲▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲ 「保養前輩」大元 x 「初體驗」連晨翔，揭密生活與職場純淨保養心法。（圖／記者鄭遠龍攝）

為協助求美者自我評估抗藥風險，莫氏醫學美容推出「肉毒桿菌素抗藥性自評表」，列出五項警示徵兆：
1｜效果沒有以前好或完全沒有效
2｜同一部位施打越來越多劑量
3｜不到三個月就需回去補打
4｜常更換品牌施打
5｜從未詢問施打肉毒的品牌或成分

王修含醫師也以韓國將「純淨成分」列入肉毒衛教手冊為例，呼籲台灣醫美業界建立成分純淨標準、透明資訊及風險警語，讓消費者能做出知情選擇。

Z 世代醫美已從「問題修飾」走向「長期投資」。醫師、品牌與消費者三方建立健康溝通與選擇基礎，才能確保醫美市場專業、安全、長期可持續。選擇純淨成分的肉毒產品，是新世代保養的第一步，也是每一次施打都能自然、有效的關鍵。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

醫美Z世代肉毒桿菌素天使肉毒Xeomin純淨成分抗老保養醫學美容長期保養明星保養保養心法安全醫美預防性保養

