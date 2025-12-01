快訊／高國豪私約二嫂釀3兄弟互打互告　攻城獅：私領域自行處理

記者白珈陽、游芳男／連線報導

新竹攻城獅球星高國豪疑因「私約」二哥高國強妻子風波，與家族發生不睦，去年底與大哥高聖文、高國強在宜蘭蘇澳某餐廳發生嚴重肢體衝突，雙方告進法院，全案將在近日宣判。對此，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊針對此事不會發表意見。

▲高國豪涉與家人暴力事件，攻城獅球團表示是高的私領域，不發表意見。（圖／民眾提供）

高國豪去年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子劉家菱，雖然他數度出面澄清，但感情糾紛持續延燒，雙方屢次隔空互嗆。後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」，強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

但是同年12月間，高國豪與2個哥哥又爆發嚴重衝突。檢警調查，高聖文、高國強、高國豪等家族成員，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因細故再度起爭執，高勝文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，高國強仍對高國豪拳打腳踢。

▲大哥高聖文（左白衣）與高國豪（右白褲）互毆。（圖／民眾提供）



隨後高國豪與高國強持續拉扯、互毆，高聖文上前抱住高國豪並將他壓制在地，恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」等語，直到戴姓姑丈及表哥將高聖文拉開，高國豪才得以掙脫。事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，高等3人對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，案件將在近日宣判。

根據民眾爆料影片顯示，高國豪一行人先在餐廳內起衝突，高國豪被2個哥哥以徒手猛推，一旁還有女子大喊「你老婆做了什麼事！」，隨後雙方拉拉扯扯，移至餐廳門口，高聖文、高國強仍持續對高國豪動手，而高國豪看到有人錄影，朝攝影者怒罵「婊子」。

▲高國豪與二哥高國強（墨綠色上衣者）及大哥高聖文（白衣者）先在餐廳內發生衝突。（圖／民眾提供）



高家三兄弟在路邊扭打，過程中有數名親戚勸阻，隨後高國豪脫下黑色上衣對2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳朝頭部痛毆，像是有深仇大恨，可怕情景讓旁邊的小孩子都嚇哭，就算警方獲報到場，雙方還是指著對方鼻子罵，影片全長約3分多鐘。

有關高國豪涉與家人暴力事件，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不會發表意見。

