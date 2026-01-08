網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

▲網傳龜山環球購物中心商場昨晚有男子持長刀揮舞，龜山警方立即派員到場查看。（圖／龜山警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

網路傳言桃園龜山環球購物中心A8商場昨（7）日晚間有男子持長刀在商場揮舞事件，有網友見狀返家後在通訊軟體上發文指稱差點沒命；龜山警方據報後到場處理，並與PO文網友聯絡，但並無所獲，今（8）日待商場開門營業調閱監視器，結果查出該名男子持一把鐵尺並非長刀，整起事件純屬烏龍一場。

有網友於昨晚在社群平台Threads發文，「剛剛7時30分與家人吃完晚餐在桃園環球A8一樓櫃檯折抵完停車費，遇到一個男子從大門口衝進來大聲罵了一串話後，突然拔出一把30公分左右刀子，很快速的往手扶梯上二樓去」，「第一次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果當場砍人的話帶著女兒可能很難躲掉吧？整個人到現在還驚魂未定，不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷。」

▲龜山警方調閱商場監視器證實烏龍一場，該男子是持鐵尺進場，上為示意圖。

龜山警分局大華派出所隨即派員到場處理，但現場並無所獲，警方勤務中心在該時段亦未受理民眾報案，員警查詢賣場相關人員，都未發現有民眾持刀揮舞等情事，僅有一民眾攜帶鐵尺進入商場。今天上午員警再度至賣場，並調閱商場監視器亦未發現相關可疑人物及任何恐慌情事，證實只是一場烏龍。

但警方不敢大意，大華派出所已加強巡邏，並與賣場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，若發現不法將立即依法究辦。