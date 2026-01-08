　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

▲網傳龜山A8環球購物中心商場昨晚有男子持長刀揮舞，龜山警方立即派員到場查看。（圖／龜山警方提供）

▲網傳龜山環球購物中心商場昨晚有男子持長刀揮舞，龜山警方立即派員到場查看。（圖／龜山警方提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

網路傳言桃園龜山環球購物中心A8商場昨（7）日晚間有男子持長刀在商場揮舞事件，有網友見狀返家後在通訊軟體上發文指稱差點沒命；龜山警方據報後到場處理，並與PO文網友聯絡，但並無所獲，今（8）日待商場開門營業調閱監視器，結果查出該名男子持一把鐵尺並非長刀，整起事件純屬烏龍一場。

▲網傳龜山A8環球購物中心商場昨晚有男子持長刀揮舞，員警到場查看。（圖／龜山警方提供）

有網友於昨晚在社群平台Threads發文，「剛剛7時30分與家人吃完晚餐在桃園環球A8一樓櫃檯折抵完停車費，遇到一個男子從大門口衝進來大聲罵了一串話後，突然拔出一把30公分左右刀子，很快速的往手扶梯上二樓去」，「第一次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果當場砍人的話帶著女兒可能很難躲掉吧？整個人到現在還驚魂未定，不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷。」

▲龜山警方調閱商場監視器證實烏龍一場，該男子是持鐵尺進場，圖為類似的鐵尺。（圖／龜山警方提供）

▲龜山警方調閱商場監視器證實烏龍一場，該男子是持鐵尺進場，上為示意圖。

龜山警分局大華派出所隨即派員到場處理，但現場並無所獲，警方勤務中心在該時段亦未受理民眾報案，員警查詢賣場相關人員，都未發現有民眾持刀揮舞等情事，僅有一民眾攜帶鐵尺進入商場。今天上午員警再度至賣場，並調閱商場監視器亦未發現相關可疑人物及任何恐慌情事，證實只是一場烏龍。

但警方不敢大意，大華派出所已加強巡邏，並與賣場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，若發現不法將立即依法究辦。

 【更多新聞】

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

被警攔查5男落跑「車不要了」　自小客倒退嚕撞後車！驚險畫面曝

男拒檢落跑「豬隊員車車」竟拋錨害他被逮　抄出鎮暴槍+安毒

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共「國師」李毅驚傳被抓走了！
快訊／被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆
鬼鬼突PO出「母女合照」！
莫莉自爆「帶頭霸凌同學」　黑歷史片段被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

快訊／騎士逆向上國道　猛撞小貨車當場死亡

北市貴族中學16歲生墜樓亡　校方急發「給同學的一封信」

違《國安法》竊取台積電機密　第4名內鬼「推諉滅證」遭續押

快訊／竊取護國神山技術機密　台積電第4名內鬼工程師續押3個月

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

國5緩撞車挨撞！轎車駕駛開啟自駕輔助沒注意　車頭爛毀

中國漁船搞壞台馬海纜！船長判刑確定　小三通遣返出境

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

同一雙襪子穿2天後果曝！細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」　鳥巢審批過關遭打臉

延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

守夜人太狂...四城巡演找不同音樂人當嘉賓！　重新翻唱經典

新北圓融行善團媒合善心　謝坤樹、蔡吉隆捐復健器材助身障

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

社會熱門新聞

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／板橋拖板車違規右轉「撞腳踏車」！　女騎士不治

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

沙鹿車站莽男掏刀揮砍下場曝

沙鹿車站莽男掏刀揮砍下場曝

台中市一名李男今年7月跟一名陳男發生糾紛，竟在沙鹿火車站廣場當眾拿出一把蔬果刀，李男跟陳男發生扭打，李混亂中揮刀劃傷陳，警方到場將李男逮捕。台中地院簡易庭，近日依傷害罪處李男拘役55日。

買耳機挑太久被唸！台南男「狂揮電鋸」恐嚇

買耳機挑太久被唸！台南男「狂揮電鋸」恐嚇

刮中2000萬卻只給5000！69歲翁控掉包卻尷尬了

刮中2000萬卻只給5000！69歲翁控掉包卻尷尬了

台中28歲男街頭揮20cm柴刀　嚇壞路人

台中28歲男街頭揮20cm柴刀　嚇壞路人

以為浪貓受傷！他走近一看笑噴

以為浪貓受傷！他走近一看笑噴

關鍵字：

龜山A8環球商場網傳男子持長刀揮舞鐵尺烏龍一場

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

蕭煌奇突驚喜宣布結婚！　秘戀1年「老婆身份」曝光

蔡依林提告網紅「被起底是《星光》女星」

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面