水鹿奔跑過馬路！自小客煞不住車頭撞凹　牠「留一撮毛」跑了

記者唐詠絮／彰化報導

開車開到一半，路邊突然衝出一頭巨鹿！昨（6）日中午，彰化市台74甲線東外環道發生一起離奇車禍。一輛轎車行駛時，突然有一頭巨大水鹿從左方衝過車道，車子來不及煞車，當場把水鹿撞飛，水鹿在空中翻滾數圈後重摔在地，正當眾人以為牠傷重不起時，這頭水鹿竟奇蹟般站起身，緩步走回山林「肇事逃逸」，留下車頭全毀的轎車與目瞪口呆的駕駛。所幸車上人員平安，但驚險過程全被後方行車紀錄器拍下。

▲彰化東外環突然衝出水鹿。（圖／翻攝自threads／littleq_hsu提供）

▲彰化東外環突然衝出水鹿，車頭凹陷毀損。（圖／警方提供）

車主傻眼：我撞到鹿了

警方在中午12時33分接獲報案，駕駛黃姓女子驚魂未定地表示，她行經北上4.5公里處內線車道時，水鹿突然從對向衝出，根本來不及煞車就直接撞上。警方到場後，只見轎車車頭嚴重毀損，車頭還夾著一撮鹿毛，保險桿凹陷、鈑金破裂，無奈苦笑「我撞到鹿了」。由於肇事者是野生動物，車主無處求償，恐怕只能自行負擔修車費用。

▲車身夾著一撮鹿毛。（圖／警方提供）

驚險畫面曝光 後方駕駛直呼太誇張

根據行車記錄器畫面，事故發生瞬間相當震撼。當時台74甲線車水馬龍，水鹿以極快速度橫越車道，轎車閃避不及直接撞上，巨鹿龐大身軀騰空翻滾後落地，發出巨大聲響。後方車輛駕駛紛紛緊急煞車，目擊的用路人紛紛驚呼：「太危險了！」、「牠居然還能自己走掉！」

八卦山鹿群隱患 「鹿殺」事故頻傳

八卦山區野生動物出沒機率高，在南彰化以社頭清水岩登山步道，北彰則以東外環道及139縣道與彰南路被發現為最多，2024年1月，一名女車主行經東外環撞上水鹿，造成鹿隻受傷跛腳逃逸，當地居民表示，八卦山脈周邊野生水鹿族群數量明顯增加，活動範圍逐漸擴及山腳下與道路周邊，不僅要減速慢行，並注意路旁有無動物蹤影，以確保自身與動物安全。