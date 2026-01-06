　
社會 社會焦點 保障人權

彰化女廚師離奇撞路樹！墜溝倒栽卡樹幹不治　返家最後身影曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名黃姓女騎士昨(5日)晚行經東美路時，不明原因離奇自撞路樹，強大撞擊力道不僅將機車卡死在樹幹中，人更當場噴飛，墜落路旁約3米深的圳溝，呈現「倒頭栽」姿勢卡在溝內的樹幹上，當場失去呼吸心跳，送醫急救仍因傷重不治。而她事發前在路口停等紅燈的最後身影也隨之曝光，只見車速平穩，為何在綠燈起步後突然自撞，原因成謎，全案正由警方深入調查。

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝卡到頭栽卡樹幹。（圖／民眾提供）

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，機車卡死在樹幹中，人噴飛到圳溝內倒頭栽趴在樹幹上。（圖／民眾提供）

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝卡到頭栽卡樹幹。（圖／民眾提供）

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝倒頭栽趴在樹幹上。（圖／民眾提供）

這起事故發生在晚間6時32分許，地點位於大村鄉東美路與山腳路79巷附近。警消獲報後趕抵現場，發現黃女（49歲）倒頭栽卡在樹幹中，救援困難，立即動用吊臂等特殊器材才將她救起。然而，黃女被救出時人已因傷重無生命跡象，經現場急救後，緊急送往員基再轉送彰基搶救。

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝卡到頭栽卡樹幹。（圖／民眾提供）

▲女騎士停等紅燈(紅圈處)最後身影曝光。（圖／民眾提供）

遺憾的是，黃女因傷勢過於嚴重，雖經兩家醫院接力搶救，最終仍告不治。彰基醫院表示，黃女到院時被診斷出脾臟破裂、內出血、左側肋骨骨折、血胸及左大腿開放性骨折等多重致命傷害。她先被送至員基醫院緊急處置，晚間10點多再轉送彰基醫學中心，經全力急救後，仍於晚間11點左右傷重不治。

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝卡到頭栽卡樹幹。（圖／民眾提供）

▲警方上午再次前往自撞現場。（圖／民眾提供）

據了解，黃女是一名廚師，事故發生時正從彰化市結束工作，要返回住家的途中。相關畫面顯示，她在事發前於東美路與山腳路口停等紅燈，狀態並無異常，起步後車速也不快，後續的突然自撞顯得格外離奇。家屬接獲噩耗悲痛萬分，確切的死亡尚待檢方相驗進一步釐清。

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝卡到頭栽卡樹幹。（圖／民眾提供）

▲女騎士返家最後身影曝光。（圖／民眾提供）

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

彰化女倒栽蔥卡圳溝樹幹　搶救4小時不治

彰化女倒栽蔥卡圳溝樹幹　搶救4小時不治

彰化縣大村鄉東美路昨(5)日晚間發生一起離奇死亡車禍，一名約50歲黃姓女子獨自騎乘機車行經該路段時，因不明原因突然發生事故，人當場噴飛墜落至路旁深約3公尺的圳溝內，倒頭栽卡在樹幹上，警消獲報後動用吊臂協助脫困並將其送醫搶救，仍於昨(5)日晚間11時許宣告不治。

詐欺犯不滿求刑暴走　拍桌怒嗆「銬我啊」再添一罪

詐欺犯不滿求刑暴走　拍桌怒嗆「銬我啊」再添一罪

即／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽卡溝命危

即／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽卡溝命危

桃園轎車「保齡球式」撞噴6機車

桃園轎車「保齡球式」撞噴6機車

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝

