彰化女廚師離奇撞路樹！墜溝倒栽卡樹幹不治　返家最後身影曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名黃姓女騎士昨(5日)晚行經東美路時，不明原因離奇自撞路樹，強大撞擊力道不僅將機車卡死在樹幹中，人更當場噴飛，墜落路旁約3米深的圳溝，呈現「倒頭栽」姿勢卡在溝內的樹幹上，當場失去呼吸心跳，送醫急救仍因傷重不治。而她事發前在路口停等紅燈的最後身影也隨之曝光，只見車速平穩，為何在綠燈起步後突然自撞，原因成謎，全案正由警方深入調查。

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，機車卡死在樹幹中，人噴飛到圳溝內倒頭栽趴在樹幹上。（圖／民眾提供）

▲大村鄉女騎士離奇自撞路樹，噴飛到圳溝倒頭栽趴在樹幹上。（圖／民眾提供）

這起事故發生在晚間6時32分許，地點位於大村鄉東美路與山腳路79巷附近。警消獲報後趕抵現場，發現黃女（49歲）倒頭栽卡在樹幹中，救援困難，立即動用吊臂等特殊器材才將她救起。然而，黃女被救出時人已因傷重無生命跡象，經現場急救後，緊急送往員基再轉送彰基搶救。

▲女騎士停等紅燈(紅圈處)最後身影曝光。（圖／民眾提供）

遺憾的是，黃女因傷勢過於嚴重，雖經兩家醫院接力搶救，最終仍告不治。彰基醫院表示，黃女到院時被診斷出脾臟破裂、內出血、左側肋骨骨折、血胸及左大腿開放性骨折等多重致命傷害。她先被送至員基醫院緊急處置，晚間10點多再轉送彰基醫學中心，經全力急救後，仍於晚間11點左右傷重不治。

▲警方上午再次前往自撞現場。（圖／民眾提供）

據了解，黃女是一名廚師，事故發生時正從彰化市結束工作，要返回住家的途中。相關畫面顯示，她在事發前於東美路與山腳路口停等紅燈，狀態並無異常，起步後車速也不快，後續的突然自撞顯得格外離奇。家屬接獲噩耗悲痛萬分，確切的死亡尚待檢方相驗進一步釐清。

▲女騎士返家最後身影曝光。（圖／民眾提供）