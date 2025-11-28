　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宣示韓國神聖領土！他在長白山「揮南韓國旗」　慘遭中國拒絕入境

▲▼韓籍YouTuber在天池揮舞南韓國旗，慘遭一旁中國人搶走。（圖／翻攝自YouTube）

▲韓籍YouTuber在天池揮舞南韓國旗，慘遭一旁中國人搶走。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名旅遊YouTuber今年7月造訪由中國、北韓（朝鮮）交界的聖山「白頭山」（長白山）天池，他直播時從背包拿起南韓國旗太極旗，在晴朗的藍天白雲下揮舞，同時哼唱著南韓國歌，不僅遭到一旁中國人怒搶國旗、沒收，甚至還被迫接受公安調查並檢查背包。最近，他又準備飛往中國旅遊，豈料已遭中國拒絕入境。

根據《朝鮮日報》、《中央日報》等韓媒報導，在YouTube擁有47.5萬人訂閱的直播主「시수기릿」（sisu.girit）本月26日在頻道上傳標題為「結果慘遭中國拒絕入境」的影片，他表示11日搭上前往中國的飛機，計畫至張家界旅遊，儘管已經順利抵達機場，卻無法通過入境審查程序，最後只能被迫原地遣返回南韓。

他憤怒表示，「最近中國（開放南韓民眾）免簽入境，怎麼可以拒絕我入境呢？太不像話了！」

▲▼韓籍YouTuber在天池揮舞南韓國旗，慘遭一旁中國人搶走。（圖／翻攝自YouTube）

該名YouTuber回想起4個月前登白頭山（長白山）天池時，曾因揮舞太極旗、哼唱南韓國歌《愛國歌》「東海水兮、白頭山兮，至於流竭磨盡」，而遭到公安調查，因此他推測可能是此事才讓他遭中國列入黑名單。

在機場入境程序時，公安要求檢查背包是否有南韓國旗，並要求交出手機，檢查手機相簿與KakaoTalk（南韓通訊軟體）對話紀錄，甚至要求告訴密碼。YouTuber原本想要進到廁所，透過手機通訊軟體向經紀人下達指令，要求將在天池揮舞國旗的YouTuber影片轉成「不公開」，但卻遭公安要求不得鎖門。

中國公安早就清楚影片內容，拿著臉部經馬賽克處理的畫面，不斷逼問「這個人是你吧？」最後，他只好承認是本人，並且被原地遣返南韓。他感嘆，「去中國搭飛機一趟要140萬韓元，回來要花100萬韓元以上，總共250萬韓元（約新台幣5萬3351元）的錢就這樣飛了。我光是搭機就超過8個小時，真的是累壞了。」

據悉，該名YouTuber曾於今年7月25日在白頭山（長白山）天池揮舞南韓國旗太極旗、哼唱南韓國歌，不僅國旗遭中國人搶走，更遭到中國公安逮捕，被迫接受調查6個小時，且檢查背包和手機相簿，最後還得簽下悔過書。一旁的觀光客則大喊，「長白山是中國領土，所以不能揮舞南韓國旗，你沒被抓走還算你幸運！」

根據韓媒《中央日報》，過去中國曾和北韓簽署《朝中邊界條約》，白頭山（長白山）天池54.5%為北韓領土、剩下的45.5%則為中國領土，而中國則稱「長白山」。報導也提到，中國長年以來針對邊疆歷史推動「東北工程」，聲稱朝鮮三國之一的高句麗為中國邊疆民族地方政權，否認其身為韓國歷史的主體性，因此嚴禁韓國遊客在此哼唱國歌或揮舞國旗。

南韓網友則是指控，中國政府禁止韓國遊客揮舞國旗的同時，卻是放任中國遊客在南韓濟州島旁的牛島揮舞五星旗，牛島下古水洞海水浴場旁的道路邊甚至還有一整片五星旗，是由當地咖啡廳某朝鮮族（韓裔中國籍）店員所設置。

