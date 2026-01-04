虎科大教授遭控霸凌「期末給0分」　當事人反駁：願檢討溝通方式

▲虎尾科大陳姓教師遭控霸凌與評分不公，但陳師認為指控與事實不符。（圖／資料照）

記者許敏溶／台北報導

虎尾科大陳姓教師遭控霸凌學生且評分不公，甚至必修課給0分。不願具名者指出，陳師已多次被投訴，教學評量一直是最低。不過，陳師表示，對於霸凌的指控感到遺憾與無奈，與事實並不相符，願虛心檢討溝通方式；至於評分爭議，主因是該生學期出席率偏低，且期末報告當日未出席。

虎科大文理學院在去年8月傳出某系陳姓老師疑似對學生霸凌事件，後來又有一位A生指控，修陳師的必修課，寫企劃書又做模型，期末成果卻被打0分，且未說明原因。校方接獲學生申訴後，審定申訴有理，但陳師堅持分數不更動，A生已向教育部提出再訴願。

與陳師同校的另一名老師指出，上述並非單一個案，陳師之前在南華大學建築與景觀學系就被學生申訴過。根據透露，A生確實有做期末報告，只是沒上台報告，陳師就把期末報告打0分，背後原因可能是A生曾擔任陳師助理，但A生的專題卻未找陳師當指導教授，陳師因此針對並刁難A生；另外，陳師的教學評量一直是最低，前幾年還曾因未達標準，校方輔導過陳師。

對於上述指控，陳師表示，尊重學校及教育部調查程序，並將全力配合相關釐清，以還原事實真相。不過，陳師也強調，外界的不實指控，盼媒體報導時能平衡呈現，避免影響當事人及學生權益。

陳師並提出兩點說明如下：

一、關於「涉嫌對學生霸凌」之指控，本人感到相當遺憾與無奈。本人一向以尊重與專業為原則進行教學，若在說明口氣或要求上讓學生感受不佳，絕非出於惡意或有意貶抑。本人願虛心檢討並持續精進溝通方式，但相關指控與事實並不相符。

二、關於「課程評分爭議」部分，該課程為大三下學期課程，學生成績不及格並無導致學生畢業之問題。目前此案已進入校方正式調查程序，學生當學期出席率偏低，且期末報告當日未出席；惟本人考量其仍完成部分作業內容，已主動檢討並修正成績配比。惟因該案尚在程序中，依規定暫不便對外說明細節或結果，敬請理解。