國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

押155天！72小時停火協議結束　泰國釋放「18名柬埔寨人質」

▲▼關押155天！72小時停火協議結束　泰國釋放18名柬埔寨人質。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國釋放18名柬埔寨人質。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰柬雙方30日達成72小時停火協議且未發生衝突，實現雙方就持久和平所訂定的初步目標。泰國外交部31日上午10時宣布，正式將拘禁155天的18名柬埔寨士兵遣返回國，交接地點位於尖竹汶府蓬南榮縣的永久邊境檢查站，且釋放過程中也未發生衝突，為泰柬邊境緊張情勢實現重大轉機。

根據Khaosod報導，泰國外交部31日發表聲明稱，此次遣返行動嚴格依據泰柬雙方於12月27日第3次特別邊境委員會會議中簽署的《泰柬聯合聲明》第11條執行。該聲明明確規定，泰方將在持續72小時停火後，將18名柬埔寨軍人送返。

▲▼關押155天！72小時停火協議結束　泰國釋放18名柬埔寨人質。（圖／翻攝自Khaosod）

▲▼關押155天！72小時停火協議結束　泰國釋放18名柬埔寨人質。（圖／翻攝自Khaosod）

泰國當局強調，這18名柬埔寨士兵自被泰方控制以來，一直受到符合國際人道主義法律的妥善照顧。泰方嚴格遵循1949年日內瓦公約及國際紅十字委員會（ICRC）人道主義準則和實務指導方針，定期允許ICRC人員探視，並協助安排這些士兵與家屬通信聯繫。

在遣返程序方面，泰方依照日內瓦公約第三條有關戰俘待遇的規定，事先為所有柬埔寨軍人進行健康檢查，並詳細告知他們享有的各項權利。泰方特別強調，此次返鄉行動完全基於自願、安全且有尊嚴的原則執行，ICRC也已提前通知這些士兵的家屬有關今日遣返的消息。

整個遣返過程在國際紅十字委員會及東協觀察團（AOT）的共同見證下進行，確保程序的透明性與合法性。這項安排體現了泰國對於國際人道主義法的堅持，以及致力於與柬埔寨建立互信關係的決心。

▲▼關押155天！72小時停火協議結束　泰國釋放18名柬埔寨人質。（圖／翻攝自Khaosod）

泰國外交部在聲明中表達期盼，希望柬埔寨能以實際行動回應泰方的善意舉措，共同促進兩國間的持久和平。

這起事件源於今年較早前的邊境衝突，18名柬埔寨軍人在衝突中被泰方控制。經過155天的拘禁期間，雙方透過外交途徑持續協商，最終在年末達成和解，為新的一年帶來和平曙光。

泰方於7月31日指出，柬埔寨18名士兵於同月30日因在武裝狀態下非法闖入泰國領土，並且自行向泰方投降，因此依法將其逮捕。

 
01/01 全台詐欺最新數據

共軍圍台軍演　各國態度一次看

共軍圍台軍演　各國態度一次看

中國解放軍近日在台灣周邊展開大規模軍演與實彈射擊，引起國際社會高度關注。對此，國防部已緊急成立應變中心，啟動立即備戰操演。針對台海局勢升溫，歐盟、美、日、英、法、德等國相繼發聲，呼籲中方保持克制，並強調台海和平對全球安全具有戰略重要性。

新加坡新法　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

新加坡新法　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

幫傭「奶瓶加消毒水」企圖毒殺嬰兒

幫傭「奶瓶加消毒水」企圖毒殺嬰兒

泰柬宣布停火　川普讚兩國迅速且果斷

泰柬宣布停火　川普讚兩國迅速且果斷

泰軍「開韓製教練機」炸柬埔寨　柬人控南韓

泰軍「開韓製教練機」炸柬埔寨　柬人控南韓

東南亞要聞泰柬停火軍人遣返邊境和平國際人道外交協議

