距台灣不遠！中國科研船闖菲律賓專屬經濟海域　菲國出動飛機攔查

▲中國海警船在南海黃岩島一帶航行，菲律賓海岸警衛隊飛機在附近海域巡邏。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊近日在北部卡加延省外海，發現一艘中國深海研究船進入菲律賓專屬經濟海域，因此出動軍機進行無線電警告，不過卻未獲任何回應。事件發生之際，正值中國在台灣周邊進行大規模軍演，區域安全緊張情勢再度升溫。

根據《路透社》，菲律賓海岸防衛隊（PCG）指出，該艘中國科研船被確認為可作為潛水器母船的深海研究船「探索二號」，距離菲律賓卡加延省外海約19海里。

菲律賓海岸防衛隊派遣航空器前往現場，飛行員多次透過無線電要求對方說明是否未經菲國同意從事海洋研究活動。因若屬實，恐違反菲律賓國內法及國際法，不過對方始終未作回應。

菲律賓海岸防衛隊表示，這艘全長87.25公尺的船隻本月稍早從中國海南省出發，進入菲律賓專屬經濟區西部水域後，持續向東航行，後續被監控到位於卡加延省聖安娜外海約55.8海里處。

卡加延省位於呂宋島最北端，地理位置接近台灣，且設有9處依《強化防務合作協議》（EDCA）開放美軍使用的基地之一，使該區在區域安全布局中具有戰略意義。

中國駐馬尼拉大使館則回應稱，該船僅進行正常航行，並表示中國不承認菲律賓部分國內海事法規，依據國際法有權在相關水域通行。

報導提到，中國同日也在台灣周邊海空域展開代號為「正義使命2025」的軍事演習，進行火箭發射、打擊與封鎖模擬。該演習發生在美國宣布對台提供111億美元軍售案後不久，進一步引發外界對區域緊張情勢升高的關注。

菲律賓海岸防衛隊指出，該艘中國科研船是透過加拿大提供的衛星「暗船偵測系統」所掌握行蹤，並持續進行監控。