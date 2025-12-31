開箱隨身幸運物！　邱議瑩曝蕭美琴贈「戰貓幣」：關鍵時刻給我力量

▲民進黨立委邱議瑩分享「開箱隨身小物」影片。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選倒數2周，繼昨日推出高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌「獻聲」推薦的催票影片，立委邱議瑩今（31日）於社群平台分享「開箱隨身小物」影片，曝光她平時隨身攜帶的物品，包括平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，其中最引人注目的，則是由她的好姐妹、副總統蕭美琴所贈送的「戰貓幣」。邱議瑩指出，戰貓幣是她隨身不離的幸運物，關鍵時刻給她力量。

邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭美琴在擔任駐美代表期間，親自設計製作、回贈友人的限量紀念幣，能獲得相當珍貴。戰貓幣正面以蕭美琴的個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣；背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。

邱議瑩說，這枚戰貓幣是她「隨身不離」的幸運物，每次看到硬幣上這隻「有點派、但充滿力量的貓」，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。

邱議瑩指出，「戰貓幣」不只象徵兩人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢。她也期許自己能像戰貓一樣，「溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出」。最後她表示，「我跟美琴多年來患難與共，交情已不必多說，始終把彼此放在心上」。