　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠高雄市長初選倒數！各方搶打「邁邁牌」知情人士曝：陳其邁是公共財不可能表態

▲▼北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級　陳其邁下令29日實兵演練。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營高雄市長初選倒數，參選人搶打「邁邁牌」。知情人士則強調陳其邁是公共財，不介入初選。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

民進黨高雄市長初選只剩兩週，各方參選人紛紛搶打「邁邁牌」。但操作過度，是否也埋下隱憂？一位知情人士直言，陳其邁是公共財，不可能介入初選，盼各參選人團隊自制，避免讓其陷入為難。

立委邱議瑩今（30）日率先釋出催票影片，由陳其邁獻聲表示「認識超過2、30年，她的高度與視野是截然不同的」等肯定語句，影片末更刻意剪輯搭配「恨不得現在就把棒子交給他」的口白，營造強烈接棒意味。外界看到此畫面，不免聯想陳其邁是否公開欽點人選。

同一天，賴瑞隆也發布影片。片中陳其邁指出「賴瑞隆是我的徒弟」，並肯定其過往在市府推動演唱會經濟的創新與執行力，讚賞他是「非常傑出的新生代，亦是高雄的明日之星，未來一定會邁向成功」；相關畫面亦在政壇引發討論。

另一方面，許智傑的競選看板則長期主打與陳其邁是高中同學的關係，在近期也刊出陳其邁稱他「比市長還像市長，後續工作交由其完成」的片段；再再顯示陳其邁已成綠營在港都最具吸引力的背書資源。

熟悉陳其邁的知情人士分析，在高民調與施政滿意度光環下，各方競逐「邁邁牌」在政治邏輯上可以理解，甚至是可預期現象。然而，他強調，陳其邁是全高雄的「公共財」，不可能公開力挺單一人選。

該人士也以參選人紛紛祭出的影面為例提醒，邱議瑩影片中的內容為不同時間的談話剪接而成，前半段是在邱新書發表會的致詞，後段「交棒」語句是陳其邁今年6月參與郵輪活動時，談及「很想趕快交棒搭郵輪」的趣味發言。當時市府還特別發聲明澄清，強調市長僅是表達對卸任後生活的期待，而非政治表態，與選舉無關。

至於賴瑞隆與許智傑影片，是沿用過往片段再製。賴的影片源自陳其邁出席其新書發表會站台的舊畫面；許則取自市政行程中，市長嘉許其協助建設的內容再製。從影片內容來看，兩者皆與本次初選無直接關聯。

該人士表示，陳其邁是高雄的桶箍，肩負初選後協調、整合的公道角色。若過度操作或錯置語境，恐反讓其陷入為難，甚至損及黨內團結與公信力，進而為綠營帶來不必要的內耗與壓力。他呼籲各參選人團隊自制，勿讓陳其邁被迫處於不義處境。

綜觀選情，高雄已進入後陳其邁時代，民進黨在港都選戰面臨輸不得的壓力；陳其邁未參與選局，卻意外成為初選最大關鍵。接下來，考驗參選人的不是誰把「邁邁」放得最大，而是誰能拿捏分寸、穩住支持，避免國民黨漁翁得利。外界也在觀望，誰將接棒，延續亮眼的執政表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄市長初選最新民調！賴瑞隆互比、對比衝第一　4戰將各有解讀

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

【命懸一線】工人10樓高空走吊臂沒護具 民眾嚇傻：光看就腿軟

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

更多熱門

相關新聞

「無人機拍101、共機近至5海浬、顧立雄度假」　軍演3謠言證實假消息

「無人機拍101、共機近至5海浬、顧立雄度假」　軍演3謠言證實假消息

共軍東部戰區日前宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，雖軍演昨已結束，但仍有不少謠言在網路社群流傳，如共軍聲稱「無人機拍101大樓」，而經對比，該照包括了淡水河口、台北郊山兩個角度，明顯是後製過電腦合成照；網路也瘋傳共機逼近至5海浬，但與國軍監控資訊不符；也有不少側翼群組聲稱，國防部長顧立雄軍演同時正在度假，但顧坐鎮指揮中心。民進黨今（31日）表示，讓人欣慰的是，大部分的認知作戰假訊息，台灣民眾都能保持懷疑、甚至主動幫忙澄清。

柯文哲將為代孕法拜會藍綠委　王世堅讚好法案：為國家好隨時可碰面

柯文哲將為代孕法拜會藍綠委　王世堅讚好法案：為國家好隨時可碰面

提降低罷免總統門檻挨批　翁曉玲反嗆：民進黨發動大罷免就可以？

提降低罷免總統門檻挨批　翁曉玲反嗆：民進黨發動大罷免就可以？

走出憲政僵局　朝野應共同鋪設一條理性之路

走出憲政僵局　朝野應共同鋪設一條理性之路

重演雙姝對決！　吳欣岱宣布投入北市港湖議員選戰

重演雙姝對決！　吳欣岱宣布投入北市港湖議員選戰

關鍵字：

高雄初選市長陳其邁民進黨綠營競爭接棒

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面