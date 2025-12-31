綠高雄市長初選倒數！各方搶打「邁邁牌」知情人士曝：陳其邁是公共財不可能表態

▲綠營高雄市長初選倒數，參選人搶打「邁邁牌」。知情人士則強調陳其邁是公共財，不介入初選。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

民進黨高雄市長初選只剩兩週，各方參選人紛紛搶打「邁邁牌」。但操作過度，是否也埋下隱憂？一位知情人士直言，陳其邁是公共財，不可能介入初選，盼各參選人團隊自制，避免讓其陷入為難。

立委邱議瑩今（30）日率先釋出催票影片，由陳其邁獻聲表示「認識超過2、30年，她的高度與視野是截然不同的」等肯定語句，影片末更刻意剪輯搭配「恨不得現在就把棒子交給他」的口白，營造強烈接棒意味。外界看到此畫面，不免聯想陳其邁是否公開欽點人選。

同一天，賴瑞隆也發布影片。片中陳其邁指出「賴瑞隆是我的徒弟」，並肯定其過往在市府推動演唱會經濟的創新與執行力，讚賞他是「非常傑出的新生代，亦是高雄的明日之星，未來一定會邁向成功」；相關畫面亦在政壇引發討論。

另一方面，許智傑的競選看板則長期主打與陳其邁是高中同學的關係，在近期也刊出陳其邁稱他「比市長還像市長，後續工作交由其完成」的片段；再再顯示陳其邁已成綠營在港都最具吸引力的背書資源。

熟悉陳其邁的知情人士分析，在高民調與施政滿意度光環下，各方競逐「邁邁牌」在政治邏輯上可以理解，甚至是可預期現象。然而，他強調，陳其邁是全高雄的「公共財」，不可能公開力挺單一人選。

該人士也以參選人紛紛祭出的影面為例提醒，邱議瑩影片中的內容為不同時間的談話剪接而成，前半段是在邱新書發表會的致詞，後段「交棒」語句是陳其邁今年6月參與郵輪活動時，談及「很想趕快交棒搭郵輪」的趣味發言。當時市府還特別發聲明澄清，強調市長僅是表達對卸任後生活的期待，而非政治表態，與選舉無關。

至於賴瑞隆與許智傑影片，是沿用過往片段再製。賴的影片源自陳其邁出席其新書發表會站台的舊畫面；許則取自市政行程中，市長嘉許其協助建設的內容再製。從影片內容來看，兩者皆與本次初選無直接關聯。

該人士表示，陳其邁是高雄的桶箍，肩負初選後協調、整合的公道角色。若過度操作或錯置語境，恐反讓其陷入為難，甚至損及黨內團結與公信力，進而為綠營帶來不必要的內耗與壓力。他呼籲各參選人團隊自制，勿讓陳其邁被迫處於不義處境。

綜觀選情，高雄已進入後陳其邁時代，民進黨在港都選戰面臨輸不得的壓力；陳其邁未參與選局，卻意外成為初選最大關鍵。接下來，考驗參選人的不是誰把「邁邁」放得最大，而是誰能拿捏分寸、穩住支持，避免國民黨漁翁得利。外界也在觀望，誰將接棒，延續亮眼的執政表現。