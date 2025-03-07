美甲師施CPR鬼門關搶人！救回路倒患者　 消防局致意感謝勇敢

▲▼ 嘉義一美甲師見路倒民眾主動伸援，消防局副局長代表親贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府消防局於今(7)日上午特別表揚一位熱心民眾，由消防局副局長李宗儒代表感謝她在日前一起緊急救護案件中，對路倒失去呼吸心跳的患者伸出援手，協助救護人員執行施心肺復甦術（CPR）急救。為了表彰這位前護理師的善行，李宗儒副局長特別於今日親自頒發感謝狀，感謝她的無私奉獻。消防局呼籲大眾，一起將這份溫暖和感動傳遞給社會大眾，鼓勵更多人在他人需要幫助時，能夠勇敢伸出援手。

今(114)年2月25日，消防局接獲民眾報案，指稱有一位患者倒在市區仁愛路416號美甲店前，急需救護人員趕赴現場救援，並表示該名婦人騎腳踏車突然停在路邊，身體不適後，就倒在路邊失去意識，經消防局救護人員立即評估，發現該名婦人已無呼吸心跳，呈現瀕死式呼吸，為到院前心肺功能停止狀態(OHCA，Out Of Hospital Cardiac Arrest)。

▲ 嘉義美甲師黃立婷(圖右)秉持過去護理專業對路倒民眾施CPR 。（圖／記者翁伊森攝）

在救護人員抵達前幸有3位熱心民眾挺身而出，其中黃立婷小姐（前嘉基醫院護理師，現為美甲店員工）及一名自稱具初級救護技術員（EMT-1）資格而未留下聯絡方式之白衣民眾，輪流為患者實施CPR，另一位蔡宜君小姐（美甲店顧客）則協助拿取急救器材；在救護人員與熱心民眾通力合作下，患者於現場成功恢復自發性循環（ROSC），隨即由救護車送往嘉基醫院接受後續治療。經追蹤，患者目前意識清醒，惟仍於一般病房觀察中。

黃立婷表示，過去曾任護職雖然現僅以轉換跑道，但對於救人的熱情還是不由自主爆發，當天在店內幫顧客美甲時發現店門口有民眾路倒，她隨即奪門而出並與其他人接手對失去意識的民眾施救，過去的專業讓她一美甲師見路倒民眾主動伸援，再由警消接收救護後送醫院，眾人努力下救回傷者，消防局副局長李宗儒代表消防局感謝她的黃立婷的勇敢並親贈感謝狀 。

李宗儒表示，非常感謝3位熱心民眾的義舉，尤其過去曾為護理師的黃立婷小姐，秉持她的專業知識和及時協助，為患者爭取了寶貴的搶救時間，這種見義勇為的精神，值得我們所有人學習。

▲ 嘉義一美甲師黃立婷(圖右)過去曾是護理師 。（圖／記者翁伊森攝）

李宗儒強調，根據消防局113年統計資料，嘉義市到院前心肺功能停止患者共計243人，其中有79人急救成功，急救成功率32.51%；21人OHCA經急救後康復出院，康復出院率8.64%，到院前緊急救護能量數據雙雙創立歷年來新高，可見及早CPR+AED與透過救護人員專業處置，可提升OHCA患者的存活率；消防局有建立CPR急救小學堂提供民眾參與訓練，如果還不知道如何正確操作心肺復甦術及供公眾使用AED的市民朋友，都可以透過這一個急救訓練平台，一起來學習救人的技術；社會需要更多像這位前護理師一樣的熱心人士，希望她的故事能激勵更多人，共同營造一個充滿愛與關懷的社會。