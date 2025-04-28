電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影　再現臺灣信仰力量

▲電影《三清》星光首映25尊神明駐駕觀影。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

由新銳導演陳毅、歷時四年拍攝、以臺灣民間信仰為主題的紀錄電影《三清》， 27日晚間在桃園大江星橋國際影城舉行「星光首映會」。首映現場恭迎來自全臺35間宮廟的代表與27尊神明駐駕觀影，形成「神、人」一起看電影的場面，相當特別！電影《三清》預計於今年12月全臺上映，期讓更多民眾認識宗教力量。

出席首映會的總統府副秘書長何志偉表示，和神明一起看電影，是其人生第一次、也是唯一的一次，非常難得，對於年輕的導演陳毅拍攝《三清》電影，將讓台灣的宗教，有新的語言和新的表達方式。

▲25尊神明駐駕觀影。（圖／記者楊淑媛攝）

市議會議長邱奕勝指出，要拍攝神明的電影，並不容易，因為得要先擲筊取得神明同意，期《三清》電影，讓更多民眾認識神明的故事，有了宗教的信仰力量。

《三清》導演陳毅，並非傳統電影科班出身，大學一年級時參與桃園城市紀錄片計畫，從此踏上影像創作之路。他曾執導《美鳳的日子》、《1819》等作品，深受好評。自幼熟悉宮廟文化的他，也曾歷經一段對信仰的迷惘時期，直到18歲一場車禍後，在宮廟擔任義工，才重新找回與信仰的深厚連結。

▲總統府副秘書長何志偉（右三）表示，和神明一起看電影，是其人生第一次。（圖／記者楊淑媛攝）

2023年起，他更受聘為內政部宗教事務諮詢委員，是歷屆最年輕的委員。談到創作契機，陳毅分享，2021年完成《1819》後，受限於疫情與現實壓力，一度決定不再拍攝新的作品。直到在宮廟服務期間，神明鼓勵他：「為什麼不拍信仰的故事？」原本抗拒的他，花了一年田調全台宮廟後，被無數動人故事打動，才再次舉起攝影機。

▲議長邱奕勝（左二）肯定新銳導演陳毅（左一）拍攝《三清》，讓大家看見宗教信仰力量。（圖／記者楊淑媛攝）

電影的片名《三清》，取自道教最高神祇「三清道祖」，雖然內容並非全然講述三清道祖的故事，但劇組上下皆以敬畏之心投入製作。陳毅坦言，製作歷程困難重重，感謝神明庇佑與各界支持，才能完成這部作品，回應眾人的期待與善意。

影片以導演旁白貫穿，述說他自小至今的信仰旅程，並以獨特視角呈現北港朝天宮、道教總廟三清宮、竹山紫南宮、車城福安宮、員林圳安宮、桃園旗南宮等廟宇故事。影片結合紀錄、插畫與原創配樂，適合不同年齡層的觀眾一起觀賞。陳毅盼望，觀眾在後疫情時代能透過本片重新去關心自己與身旁親友的心靈健康。

除了首映會，《三清》團隊將陸續在北、中、南及離島舉辦特映活動。北中南場預計與當地宮廟合作，在電影院或廟埕放映，離島則選在連江縣東引鄉舉辦。導演期望透過這些放映活動，讓神與人、人與人之間的距離重新拉近。

包括：北港媽祖、車城福安宮土地公、龍華慈惠堂開基瑤池金母等明星級神明蒞臨首映會，總統府副秘書長何志偉、市議會議長邱奕勝、內政部宗教司副司長羅素娟、立法委員牛煦庭、桃園市政府新聞處長羅楚東及彰化市前市長邱建富與全臺各宮廟主委等出席。