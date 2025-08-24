電影《三清》桃園電影節世界首映　恭請5尊神佛進影城看電影

▲電影《三清》桃園電影節世界首映，恭請5尊神佛進影城觀看。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

電影《三清》24日晚間於2025桃園電影節舉辦世界首映，劇組特別恭請山腳天公廟玉皇上帝、中壢慈惠堂瑤池金母、員林圳安宮天上聖母、桃園旗南宮五行大帝、八德三清宮池府千歲5尊神佛，蒞臨中壢區大江影城「看電影」，成為電影節最具話題的橋段之一。

▲導演陳毅（左三）對於《三清》在桃園電影節90部參展作品中，能被看見，以身為桃園子弟而言，極具意義。（圖／記者楊淑媛攝）

《三清》導演陳毅說，這部以民間信仰為題材的紀錄片，首映會也展現滿滿的信仰文化，同時也是史上第一次神明參加影展；由於今年是閏6月，國曆8月23日起是農曆7月第一天，一般神佛慈悲農曆7月期間，大都駐駕在宮廟，因此，劇組特地擲筊請示神佛並取得的同意，神佛由信眾恭請到電影院的沿路，都不放鞭炮，以免打擾到無形的眾生。

陳毅說，拍攝《三清》四年來的初心，就是希望讓信仰文化生活化的一面被看見。對於《三清》在桃園電影節90部參展作品中，能被看見，以身為桃園子弟而言，極具意義。接下來，劇組將於10月初在彰化舉辦「中部特映」，邀請中部五縣市政府及各大宮廟共同參與，預計將有明星級神明破天荒同框，為明年一月正式上映暖身。