　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

電影《三清》桃園電影節世界首映　恭請5尊神佛進影城看電影

▲電影《三清》桃園電影節首映，恭請神佛進影城

▲電影《三清》桃園電影節世界首映，恭請5尊神佛進影城觀看。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

電影《三清》24日晚間於2025桃園電影節舉辦世界首映，劇組特別恭請山腳天公廟玉皇上帝、中壢慈惠堂瑤池金母、員林圳安宮天上聖母、桃園旗南宮五行大帝、八德三清宮池府千歲5尊神佛，蒞臨中壢區大江影城「看電影」，成為電影節最具話題的橋段之一。

▲電影《三清》桃園電影節首映，恭請神佛進影城

▲導演陳毅（左三）對於《三清》在桃園電影節90部參展作品中，能被看見，以身為桃園子弟而言，極具意義。（圖／記者楊淑媛攝）

《三清》導演陳毅說，這部以民間信仰為題材的紀錄片，首映會也展現滿滿的信仰文化，同時也是史上第一次神明參加影展；由於今年是閏6月，國曆8月23日起是農曆7月第一天，一般神佛慈悲農曆7月期間，大都駐駕在宮廟，因此，劇組特地擲筊請示神佛並取得的同意，神佛由信眾恭請到電影院的沿路，都不放鞭炮，以免打擾到無形的眾生。

陳毅說，拍攝《三清》四年來的初心，就是希望讓信仰文化生活化的一面被看見。對於《三清》在桃園電影節90部參展作品中，能被看見，以身為桃園子弟而言，極具意義。接下來，劇組將於10月初在彰化舉辦「中部特映」，邀請中部五縣市政府及各大宮廟共同參與，預計將有明星級神明破天荒同框，為明年一月正式上映暖身。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每月「這2天」是申請退休最佳日期！人資：可多領一個月年金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

砸4000萬讓桃園國小通學步道變大　還順便解放日式宿舍的庭園空間

電影《三清》桃園電影節世界首映　恭請5尊神佛進影城看電影

桃園冷飲節「屬保冷袋」粉絲爭搶　9/6-7日移師中壢登場

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

桃市「祖孫樂淘桃」祖父母節　張善政：促進跨世代交流

「舊站早安 千人早餐」　台東舊站特區再展新風貌

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會　祈願風調雨順、縣民安康

搶救生命也保有生育權！花蓮凍卵計劃涵蓋中央不足　範圍更廣泛

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」　南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

捐血庫存告急！　赤嵌獅子會集結愛心每年可募1600袋血

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

砸4000萬讓桃園國小通學步道變大　還順便解放日式宿舍的庭園空間

電影《三清》桃園電影節世界首映　恭請5尊神佛進影城看電影

桃園冷飲節「屬保冷袋」粉絲爭搶　9/6-7日移師中壢登場

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

桃市「祖孫樂淘桃」祖父母節　張善政：促進跨世代交流

「舊站早安 千人早餐」　台東舊站特區再展新風貌

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會　祈願風調雨順、縣民安康

搶救生命也保有生育權！花蓮凍卵計劃涵蓋中央不足　範圍更廣泛

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」　南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

捐血庫存告急！　赤嵌獅子會集結愛心每年可募1600袋血

《咚奇剛蕉力全開》團隊錄「西瓜聲」狂砸水果...最後仍等一年

官股第1槍！悠遊3大電子票證聯名卡沒嗶就停權　兆豐銀明年上路

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌：情侶當心

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

【公投罷免告一段落】賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

相關新聞

「進戲院看鬼滅」成流行現象

「進戲院看鬼滅」成流行現象

人氣作品《鬼滅之刃》自從由ufotable動畫化後，其知名度一路水漲船高，2020年上映的《「鬼滅之刃」無限列車篇》更成為當年全球電影票房冠軍，隨後推出的「遊郭篇」、「刀匠村篇」、「柱訓練篇」，精湛作畫打造的流暢打戲，讓人鬼大戰的老套情節，再次成為當今世代孩童的最愛。

小薰喊話「讓出鄭太太名號」

小薰喊話「讓出鄭太太名號」

《全知讀者視角》在台破首映票房紀錄

《全知讀者視角》在台破首映票房紀錄

看電影要求「安靜一點」　男被5青少年圍毆

看電影要求「安靜一點」　男被5青少年圍毆

3部刻劃「父子情」的動人電影

3部刻劃「父子情」的動人電影

關鍵字：

電影三清桃園電影節神佛進影城

讀者迴響

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面