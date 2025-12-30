全球潛水衣霸主！薛長興集團創辦人薛丕拱辭世　享耆壽97歲

▲全球最大潛水衣製造商的薛長興集團創辦人薛丕拱，30日安詳辭世，享耆壽97歲。（圖／翻攝自《薛長興集團官網》）

記者游芳男／宜蘭報導

全球最大潛水衣製造商薛長興集團創辦人薛丕拱，今（30）日上午於宜蘭家中在家人陪伴下安詳辭世辭世，享耆壽97歲。消息傳出後，親友與地方人士及產業界紛紛表達不捨與哀悼之情。

薛丕拱於1968年在宜蘭創立薛長興集團，早期以雨衣產銷起家，隨後看準市場需求，轉型投入水類運動防寒衣領域。他成功帶領企業走向國際，如今薛長興集團已成為全球最大水類運動防寒衣供應商，潛水衣產品市占率高達65％，並跨足救生衣及浮水背心等相關領域。

事業版圖穩步擴展後，薛丕拱完成世代交棒，由兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興出任總經理。目前集團在4國設有8座生產基地，僱用超過1萬5000名員工，奠定全球產業領導地位。

除了商業成就，薛丕拱多年來心繫宜蘭，致力回饋家鄉。去（2024）年，薛長興集團捐資7730萬元興建羅東運動公園「薛長興全齡風雨樂活館」，造福地方居民，展現他對家鄉的深厚情感。

薛丕拱一生從宜蘭出發，走向世界，為台灣產業及地方發展留下深遠影響。他今晨在家人陪伴下安詳辭世，親友聞訊皆感不捨。