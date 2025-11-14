　
【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術

▲▼ 【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術 。（圖／業者）

圖、文／寬宏藝術

繼北高巡迴展出廣獲好評後，《AI繪動的畫II特展》將帶著100%全新內容、更沉浸的互動玩法，強勢回歸士林科教館！本次展覽以「數位科技X藝術作品」為主軸，精選20多件初次亮相的高階AI互動體驗，其中部分作品更是運用AI向世界名畫大師致敬的「跨時代對話創作」，顛覆藝術鑑賞的靜態模式：不只是「看」畫展，而是走進畫框裡互動，當你走近時，畫作會讀懂你的存在、回應你的好奇、在光影與音律中瞬間活了過來，不分年齡，這將是最具樂趣與震憾的AI藝術派對！《AI繪動的畫II特展》11/17(一)早鳥單人票 $400正式開賣，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)

走進畫框！AI為你開啟史詩級創作
貫穿全展區的頂尖AI互動名畫與未公開的繪動創作等你來解鎖！你有機會身歷其境走進尚-法蘭索瓦．米勒的《拾穗》，與農婦們並肩走進金黃色麥田！
經典名畫不再只是遙遠的回憶！化身超現實主義派勒內．馬格利特的《戴黑帽的男子》、芙烈達．卡蘿《自畫像》與《帶荊棘項鍊的自畫像》的經典形象，或親自體驗維梅爾眼裡絢麗多姿的《戴珍珠耳環的少女》！
你的每個動作都在改變「傳說」！
當我們身歷其境走進畫作的世界、跳脫畫框的限制，運用AI人工智慧創造出賦有靈魂的畫作、讓聞名於世的經典名畫不再侷限於靜態觀賞，敞開你的感官、大膽享受觸摸、參與改變畫作的趣味，來場隨畫起舞的AI藝術革命！

【 AI 藝術派對 9 大必玩清單 — 等你來啟動 】
★隨著氣球展開一場繽紛的環遊世界大冒險
★召喚神燈精靈，許下心中的願望
★當古老傳說被揭開，快來體驗中古世紀的斷頭臺
★面對虎視眈眈的噴火龍，快來挑戰拔起神話聖劍！
★神來一筆！你的創作將接受《翻閱畫冊的少女》的親自點評！
★向《拿破崙一世肖像》發起挑戰，用拳頭展開終極對決
★獻出你的鮮血！解開吸血鬼德古拉的不死謎團
★我是誰？穿越時空，前世今生大揭密！
★記得幫自己裝扮一下！讓宮廷畫師為你繪製專屬的名畫肖像
《AI繪動的畫II特展》全面升級，顛覆你對美術館的所有想像。你的每個動作，都是一場創作！從《拾穗》麥田到《戴珍珠耳環的少女》，走進畫作、化身主角，這裡不只是看展，更能換上名畫角色造型，解鎖經典畫作世界，拍下屬於你的經典畫面！無論你是對創作上癮的玩家，還是熱愛拍照的視覺控，都能在這場AI藝術派對中找到專屬樂趣。《AI繪動的畫II特展》11/17(一)~12/30(二) 早鳥單人票 $400限時搶購，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。

【AI繪動的畫II特展】
展覽日期：2025年12月31日（三）至2026年4月6日（一）
展覽地點：國立臺灣科學教育館 七樓西側特展區 (臺北市士林區士商路189號）
展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日、寒假10:00-18:00
（閉展前30分鐘停止售票及入場）
休展日：1/5（一）、1/12（一）、1/19（一）、2/16（除夕）
主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司
✦ 11/17(一)~12/30(二) 早鳥單人票$400限時販售 ✦
 

11/12 全台詐欺最新數據

嘉義基督教醫院長年深耕地方、守護健康，秉持「以愛服務、全人關懷」的信念，致力讓醫院不僅是醫療的場域，更是能撫慰心靈的所在。11月5日(三)，嘉基舉辦「珍珠藝廊」揭幕與首檔展覽《信心的溫室》開展典禮，這是國內第一個於醫院中設立常設性的專業藝術展區，約40坪的展區面積讓藝術與信仰在醫療空間中交織，為病人與家屬注入希望的力量，落實身心靈全人關懷。

