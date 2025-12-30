　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

▲▼面對中共軍演，陸軍六軍團53工兵群30日在淡水河執行河道阻絕任務。（圖／陸軍六軍團提供）

▲面對中共軍演，陸軍六軍團在淡水河執行河道阻絕任務。（圖／陸軍六軍團提供）

記者許力方／綜合報導

中共解放軍29日宣布在台灣周邊啟動「正義使命2025」大規模軍事演習，被外界視為近月來對台動作最強烈的一次。對此，日本明治天皇玄孫、作家竹田恒泰發文直指中共行徑展現「野蠻國家」本質，引發日本網友熱議。

竹田恒泰轉發相關新聞，報導內容稱中共此次圍台軍演是為了對「台獨勢力及外部干涉勢力」提出嚴正警告，外界分析，是與美國總統川普政府大規模對台軍售，以及高市早苗涉台言論升溫有關，具有高度政治與軍事訊號。

▲▼明治天皇玄孫、作家竹田恆泰竹田恒泰。（圖／翻攝takedatsuneyasu Instagram）

▲明治天皇玄孫竹田恒泰批中共「野蠻」。（圖／翻攝takedatsuneyasu Instagram）

竹田恒泰批「飴與鞭」手法延續千年

竹田對此發表看法，認為中共在軍演中的行為，凸顯其「野蠻的本性」。他形容，中共長期以來以「飴與鞭」的方式對周邊國家施壓與操控，這種手段延續數千年，最終只會讓該國難以獲得世界的尊敬。

網友力挺：野蠻這個詞很貼切

竹田的發言迅速在網路上引起回響，不少網友留言支持，認為「野蠻」一詞十分貼切，「這番話很到位」、「根本就是惡意刁難」、「完全同意您的看法，飴與鞭的政策雖然能短期內達到目的，卻會損害長期的穩定與國際形象」。另也有人直指「中國顯然是害怕日美台同盟的力量」、「一邊進行軍事挑釁，卻因日本增加防衛預算就大喊軍國主義復辟，真是荒唐」。

竹田恒泰痛斥北京慣用抹黑手法

竹田恒泰並拍攝短片痛批，中國近期頻頻對日本施加壓力，不斷渲染所謂「日本軍國主義復辟」的說法，甚至針對日本與美國討論核共享議題蒐集資訊，試圖塑造日本發表過某些實際上「從未說過、也未曾想過」的言論，正是中國慣用的政治操作手法，透過扭曲與誇大，營造對自身有利的敘事。

竹田恒泰反擊：世界上最惡劣的軍國主義，就是中國。

對於中方指控日本「軍國主義復辟」，竹田更毫不留情地反駁：「把話說清楚，世界上最惡劣的軍國主義，就是中國。」他表示，真正的軍國主義，指的是試圖以軍事力量強行貫徹國家意志，而長期以軍事威嚇、演習與武力施壓鄰國的，正是中國本身，他諷刺地說，中國一邊持續以軍事手段恫嚇周邊國家，一邊卻對他國扣上軍國主義的帽子。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

解放軍圍台軍演正義使命竹田恒泰日韓要聞

