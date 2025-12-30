年末歡聚安全回家！帝亞吉歐攜手全台店家　推理性飲酒平安送DRINKiQ　抽Uber乘車金

▲年末歡聚之際，帝亞吉歐推出「理性飲酒平安送」活動，積極打造更正向飲酒文化。

歲末佳節向來是大家最期待的相聚時刻，無論是與家人共享佳餚，或與朋友在酒吧相聚，舉杯之間都是滿滿的祝福與情誼。而在這溫馨熱鬧的時節，也往往是酒駕發生的高峰期，為鼓勵民眾理性飲酒並有效防制酒駕，全球知名烈酒領導企業帝亞吉歐(DIAGEO) 即日起推出「理性飲酒平安送DRINKiQ」活動，攜手全台200間合作店家，鼓勵民眾在歡慶之餘，把握理性飲酒小撇步，更記得提前規劃安全返家的方式。

「理性飲酒平安送DRINKiQ」活動不僅透過線上推廣，更集結全台200家酒吧、餐酒館與餐廳共同合作響應。凡前往活動網頁成為「帝家酒藏俱樂部」會員，掃描禁止酒駕警語符號啟動遊戲，就有機會抽中NT$100元Uber乘車金。帝亞吉歐為進一步擴大活動影響力，民眾若成功邀請好友參加，還可再獲得多次抽獎機會。透過社群串聯與AR應用，帝亞吉歐以創新與創意活動鼓勵更多人將理性飲酒成為實際行動，進而長期打造更正向、值得慶祝且安心的飲酒文化。

▲帝亞吉歐攜手餐飲通路店家推廣理性飲酒，凡於活動期間加入會員、掃描禁止酒駕警語符號，即可啟動 AR抽獎，隨機獲得Uber乘車金。

倡議理性飲酒、讓每一次歡聚都能安全到家

帝亞吉歐於台灣市場深耕多年，持續透過多元創新手法推廣理性飲酒的重要性，其中包含DRINKiQ酒精知識網站，集結豐富酒精知識內容、互動測驗及飲酒指南，邀請民眾以趣味方式破除常見飲酒迷思，並了解不理性飲酒對健康的影響，全面提升民眾的飲酒「IQ」。本次「理性飲酒平安送」活動以消費者歡聚場域為出發點，號召多家餐飲通路共同響應，並透過互動遊戲抽出Uber乘車金，讓理性飲酒觀念自然融入最貼近民眾的社交情境中。

帝亞吉歐台灣公共事務部總監管懷揚表示：「帝亞吉歐長期致力於倡導理性飲酒，我們期望與各界攜手合作，鼓勵民眾在享受歡聚的同時，都能做出負責任的選擇，並以安全返家作為完美句點。我們也將持續透過消費者教育與 DRINKiQ 酒精知識平台推廣，讓大眾更全面地理解飲酒知識，並讓理性飲酒真正落實為日常習慣，共同形塑更正向的社交文化。」

▲帝亞吉歐長期推廣理性飲酒，鼓勵民眾在享受節慶歡聚的同時，以安全返家作為完美句點。

帝亞吉歐長期致力於推動「理性飲酒」，並將其列為 ESG 永續計畫的核心倡議之一。除結合多元平台推廣DRINKiQ酒精知識外，也長期推行「台灣 Smashed Online 衝撞青春–防制青少年物質濫用校園推廣計畫」以及「Wrong Side of The Road 酒後心聲–酒駕防制互動式線上學習體驗計畫」。積極與政府單位、學術單位、產業夥伴合作，讓教育、倡議與行動能更貼近民眾日常生活。今年歲末活動的推出，再次彰顯帝亞吉歐在台灣深耕理性飲酒的承諾，並透過跨界合作，持續帶來具影響力的改變。

帝亞吉歐「理性飲酒平安送DRINKiQ」活動辦法：

►活動對象：擁有中華民國國籍之年滿18歲以上之成人

►活動方式：參加者凡符合上述活動對象身份者，前往「理性飲酒平安送 DRINKiQ」活動網頁（https://line.me/R/app/1653954578-el2Yjo0A?liffId=1653954578-el2Yjo0A&lineId=5d940e28&lineBasicId=@239frwnh&linkId=19ae89db668pi8#~），驗證【帝家酒藏俱樂部】會員身分，掃描禁止酒駕警語符號，啟動遊戲即可即時抽Uber乘車金（面額包含30元、50元、100元）。每位會員有一次抽獎機會，凡邀請好友成功加入會員，即可再獲得一次抽獎機會，好友邀請無上限。

►注意事項：帝亞吉歐保有對本活動規則與活動內容的修改權利，修改後不再另行通知。如有未盡事宜，主辦單位保有調整及最終解釋之權利。







