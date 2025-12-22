炸彈客威脅「下午1點半引爆」！高雄鐵警全面巡檢　初步結果曝

▲炸彈客威脅「下午1點半引爆」，高雄鐵警急巡檢站區、列車。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

捷運台北車站19日才發生隨機砍人事件，昨（21）日又有民眾突預告將於今天下午1時30分在捷運系統內放置炸彈並引爆，引發社會高度關注，雖未明確指涉哪一條捷運路線，但相關單位不敢大意。鐵路警察局高雄分局立即實施站區及列車安全巡檢，目前均未發現可疑人員及物品，呼籲民眾若發現可疑對象請立即通報。

針對有民眾網路留言要在捷運站（未特定）放置炸彈，鐵路警察局高雄分局立即聯合台鐵高雄車站等捷運共構車站站務員，共同實施站區及列車安全巡檢，目前均未發現可疑人員及物品。

鐵警局表示，會持續加強聯合巡檢，並與高雄市政府警察局等相關單位橫向聯防，共維民眾搭乘大眾交通運輸工具安全。同時呼籲，民眾切勿發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責。

另旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話或通報站區鐵警、站務員，本分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。

高雄捷運警察隊則表示，已配合高雄捷運公司人員及保全，於共構重要轉運站派員守望並加強警組巡邏密度。 另要求各巡邏警組針對各站體內垃圾桶、廁所及置物櫃等隱密處加強搜尋。目前為止，尚未發現任何可疑人、事、物。