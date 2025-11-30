LOPIA起司蛋糕「產地竟是台灣」！總經理解釋：比日本版更好吃

▲產地竟然是台灣。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

在日本當地廣受主婦喜愛的連鎖超市LOPIA，進駐台灣後受到許多人關注，就有網友發現，超市內販售的「北海道起司蛋糕」，產地居然是台灣，讓他大吃一驚。對此，LOPIA總經理證實，這款起司蛋糕的確生產於台灣，採用與日本LOPIA完全相同的原料和配方，「比日本LOPIA起司蛋糕更美味。」

有網友在Threads發文，逛LOPIA意外發現，有一款標榜濃郁焦香的「北海道起司蛋糕」，翻到背面查看商品詳情，產地居然是台灣，試吃之後很滿意，「是很過癮的那種香濃，但不會膩口。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，釣出LOPIA總經理留言， 「沒錯。這款蛋糕產自台灣，採用與日本LOPIA完全相同的原料和配方。我們日本甜點部門表示，它甚至比日本LOPIA起司蛋糕更美味，所以我們對它充滿信心。」

▲LOPIA總經理留言。（圖／翻攝自Threads）



有網友進一步指出，「看起來是只有原料來自北海道，看製造地是台灣，那表示會租用台灣的土地，工廠，雇用台灣的員工，也會幫台灣增進就業率跟創造GDP」、「類似明治的狀況，很多吃到飽的明治冰淇淋其實不是日本明治，是授權台灣合作的。」

部落客「Tigerdog/老虎狗」也在粉專發文，真的很好吃，綿密又香濃，完全不輸甜點店，「台灣製造，台日甜點真的很可以！」