「6條通」男載女友遭攔查心虛　闖燈、逆向逃1公里再吞10罰單

▲身負6條通緝的高男，不服攔查與警方大玩躲貓貓，仍遭包圍逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前晚間10時許，一名男子騎乘機車與女友雙載，行經光華路與南工路口時逆向騎行，巡邏警員上前示意攔查，男子拒不受檢載著女友加速逃逸，沿途逆向、闖紅燈等多項違規，警方尾隨1公里後，於景安路一帶將其攔下，發現男子身負6條通緝，警方依法移送外，另針對沿途違規行為，開出10張罰單。

據了解，32歲高姓男子分別遭台中地檢發布竊盜通緝、台東地院詐欺通緝、台中地檢詐欺通緝、花蓮地檢竊盜通緝、屏東地檢詐欺通緝、台東地檢毒品通緝，身負共6件通緝案件，躲藏在新北中和一帶與女友同居。本月中（18日）晚間10時許，高男騎機車帶著女友張女外出吃宵夜。

▲高男最終仍遭警方上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

高男途中行經中和光華、南工路口時，逆向騎行遭巡邏警員發現，立即上前示意攔查，心虛的高男不顧後座女友安危，加速逃逸與警方展開追逐，並且沿途多次闖紅燈、逆向行駛，警方採用包圍戰術，將高男逼在景安路一帶棄車，並留下車上傻眼的女友，徒步在騎樓、巷弄內來回奔跑。

最終高男跑進死巷內，遭到警員壓制逮捕，並帶回派出所釐清，經查高男身負6件通緝，警詢後依竊盜、毒品、詐欺移交各地檢、地院，而在逃逸過程危險駕駛，則依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，另開單告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛，最高可裁罰67200元。

▲高男為躲避警方攔查，沿途逆向闖紅燈逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）