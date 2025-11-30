2個月狂撈2420萬被盯上！衣服藏攝影機　夫妻雪梨詐賭被抓

▲哈薩克一對夫妻在雪梨賭場海撈118萬澳幣，被賭場工作人員抓包作弊。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克一對夫妻在澳洲雪梨賭場贏大錢，今年10月、11月就賺到118萬澳幣（約新台幣2420萬元），讓賭場起了疑心，結果抓包女子身上的米奇上衣暗藏小型攝影機，兩人雙雙在27日被捕。澳洲警方30日表示，這對夫妻涉嫌利用隱藏攝影機及耳機作弊，遭控詐欺。

衛報等報導，事發在雪梨皇冠賭場（Crown Sydney Casino），36歲女子伊斯萊洛娃（Dilnoza Israilova）及其44歲丈夫伊斯萊洛夫（Alisherykhoja Israilov）是在今年10月從哈薩克來到雪梨，抵達當天就申請賭場會員資格，並在10月至11月期間多次造訪賭場。

只不過兩人在短短2個月之內就贏了118萬澳幣，由於贏太多錢，最終兩人引起賭場注意。警方指出，賭場工作人員27日發現伊斯萊洛娃身上的衣服藏著小型隱藏攝影機，員警獲報後趕抵現場，逮捕女子與她的丈夫。

經查，這對夫妻攜帶小型磁性探針、電池以及裝著特殊配件的手機。新南威爾斯州警方指出，兩人使用手機拍攝牌桌影像，透過耳機通訊，在各類紙牌遊戲中下注。警方也搜查夫妻倆在雪梨的住處，查獲其他賭博輔助道具、高檔珠寶和現金2000歐元（約新台幣7.3萬元）。

伊斯萊洛娃與她的丈夫被當局以詐欺罪起訴，就在28日，兩人現身地方保釋庭，均未提出保釋申請。女子伊斯萊洛娃將於2026年2月出庭，其夫伊斯萊洛夫則預定在12月11日在唐寧中心地方法院應訊。