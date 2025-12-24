檢警重回誠品南西店！「3D雷射掃描儀」重建張文犯案現場

記者黃彥傑、張君豪、郭玗潔／台北報導

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，兇嫌張文雖已墜樓身亡，案發至今第6天，檢警仍持續全力追查案情。今(24日)警方跟檢察官再度回到南京西路現場，使用3D雷射掃描儀還原現場，進一步重建犯罪現場，盡可能釐清案發經過。

▲檢察官重回南西百貨還原張文犯案過程，在頂樓跟警方討論案情。（圖／記者黃彥傑攝）

為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利還原張文的犯罪過程。

▲3D雷射掃描儀可掃描現場。（圖／記者張君豪翻攝）

鑑識人員說明，利用掃描儀紀錄空間結構後，把整個現場數位化，後續再利用軟體把現場重建出來，也可以用於法庭上展示使用，目前在國民法官法庭上，基本上都會用這個儀器進行掃描。

據了解，檢警使用的3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

▲台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（穿西裝者）回到現場，用科技還原張文犯案過程。（圖／記者黃彥傑攝）