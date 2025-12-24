　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢警重回誠品南西店！「3D雷射掃描儀」重建張文犯案現場

記者黃彥傑、張君豪、郭玗潔／台北報導

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，兇嫌張文雖已墜樓身亡，案發至今第6天，檢警仍持續全力追查案情。今(24日)警方跟檢察官再度回到南京西路現場，使用3D雷射掃描儀還原現場，進一步重建犯罪現場，盡可能釐清案發經過。

▲▼檢警回到張文隨機殺人墜樓現場南西百貨頂樓釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢察官重回南西百貨還原張文犯案過程，在頂樓跟警方討論案情。（圖／記者黃彥傑攝）

為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利還原張文的犯罪過程。

▲▼▲檢警回到張文隨機殺人現場釐清案情，用3D雷射掃描儀掃描現場。（圖／記者張君豪攝）

▲3D雷射掃描儀可掃描現場。（圖／記者張君豪翻攝）

鑑識人員說明，利用掃描儀紀錄空間結構後，把整個現場數位化，後續再利用軟體把現場重建出來，也可以用於法庭上展示使用，目前在國民法官法庭上，基本上都會用這個儀器進行掃描。

據了解，檢警使用的3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

▲▼檢警回到張文隨機殺人現場釐清案情，用3D雷射掃描儀掃描現場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼檢警回到張文隨機殺人墜樓現場南西百貨頂樓釐清案情。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼張文隨機殺人回現場釐清案情，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北地檢署主任檢察官曾揚嶺（穿西裝者）回到現場，用科技還原張文犯案過程。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼張文隨機殺人回現場釐清案情，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。（圖／記者黃彥傑攝）


台中騎士遭輾斃　畫面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

檢警重回誠品南西店！「3D雷射掃描儀」重建張文犯案現場

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

