快訊／台東地震釋放0.7顆原子彈能量　專家：春節大地震機率降低

▲台東卑南發生規模6.1地震。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

台東卑南鄉在今（24日）下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度僅11.9公里，台東最大震度達5弱。地震專家郭鎧紋指出，6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，這次地震原因是菲律賓海板塊擠壓後騎到歐亞大陸板塊之上，因為是淺層地震，未來一周不排除規模5以上餘震，但明年春節前後發生規模6以上地震危機暫時解除。

台東縣卑南鄉今天下午發生規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度僅11.9公里。氣象署初步研判這起地震為獨立事件，未來幾天要留意餘震。

▲台東卑南發生規模6.1地震，郭鎧紋表示，地震原因是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊造成。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋則表示，6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，這次地震原因是菲律賓海板塊擠壓後騎到歐亞大陸板塊之上，因為是淺層地震，未來一周不排除規模5以上餘震。

郭鎧紋進一步指出，台灣發生規模6以上地震間距約100天，而截至台東卑南規模6.1地震發生前，台灣已經有119天未發生規模6以上地震，今天台東6.1地震後，春節前後再發生規模6以上地震機率降低，危機可說暫時解除，但地震難以預測，實際狀況仍要再觀察。