「普發1萬被盜領」覺得沒差　最新1話術曝光！他被榨乾500萬

▲假警察詐騙話術再升級，誆民眾「假扣押」財產，害他痛失500萬。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

假警察詐騙再出新招！一名網友驚曝，日前接到自稱「中華郵政」的來電，對方聲稱他的「政府普發1萬元遭盜領」，還恐嚇有個資外洩問題，語氣嚴厲催他「馬上處理」。當事人一頭霧水下被轉接給「假警察」，整場話術環環相扣，最後竟照指示購買黃金、白銀交出，直到事後才驚覺慘遭詐騙500萬元。

假郵局、假警察 詐團一條龍恐嚇洗腦



內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「電話立案不見面，換金買銀都是騙」為標題分享案例，當事人說，12月某天接到自稱「中華郵政」的來電，口氣很急著說「你的政府普發1萬元遭盜領」，當事人心想「不就1萬元的事」，結果對方語氣十分嚴厲，強調有個資外洩的問題，如果不馬上處理，後果會很麻煩。

當事人坦言當下愣住，下秒就被轉接到警察單位，對方講話速度很快，確認基本個資後，開始稱案件涉及洗錢，已經很多人報案之外，檢察官也開始偵辦處理，要求當事人必須配合調查。

加LINE偵查不公開，要求「交付財產假扣押」



詐騙集團以「偵查不公開」為由，要求他加LINE聯繫，還聲稱「不能讓家人知道」，接著更誆稱需交出財產進行「假扣押」，否則恐被認定「串證、藏匿財產」而遭羈押。

當事人回想當時情境，對方步步進逼、語氣威嚴，嚇得他腦袋一片空白，並喊冤「我沒犯什麼法，不想被抓去關啊！」未料當事人還是聽從指示，把所有財產拿去買黃金、白銀，並交付給對方派來的人員。

兒子一句話揭穿真相



那幾個晚上，當事人心煩到無法入睡，而且越想越不對勁「怎麼會有警察要我買黃金，太奇怪了吧？」他把整個經過告訴兒子後，才意識到這就是詐騙，最後去警察局報案時，「我那時才認清自己被騙了500萬的事實，才知道沒有視訊筆錄、電話問案這種事！」

一定是詐騙，直接掛斷電話



對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」對該事件點出兩大破綻，「郵局來電稱普發現金遭盜領」、「接到檢察官或警察來電稱偵查不公開、視訊筆錄、扣押財產、面交」上述說法一定是詐騙。同時也提醒民眾，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案，若接到可疑電話，請不要理會，並直接向165或撥110查證。