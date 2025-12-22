毒鴛鴦躲旅舍看北捷恐攻！警破門爬窗想逃　2人背「8條通緝」

▲男子攀爬窗戶逃跑被員警發現揪出。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日發生隨機攻擊事件，為防範模仿效應並穩定社會治安，提供民眾安心的居住環境，花蓮縣警察局玉里分局規劃轄內車站、旅宿等人潮聚集及易生治安狀況等處所，強化安全維護及臨檢查察強化安全維護工作，並針對逃犯落實查緝。

花蓮玉里警分局玉里派出所所長曾毓涵、卓樂派出所所長陳照欽偕同員警於20日下午14時執行臨檢勤務，前往轄內一間旅社查察勤務。

員警到場後，發現其中一間房內情侶遲遲未開啟房門，行為異常，疑似試圖掩飾非法事證。員警從走廊窗戶及門縫觀察時，恰巧看見男子企圖攀爬窗戶逃逸，立即上前攔阻，成功制止逃逸行為。

員警破門後，房內電視正播放台北恐攻的新聞，盤查時，房內情侶坦誠自己皆為通緝身分，遭全台灣多處地檢署及法院發布通緝，兩人合計多達8條；案經警方進一步追查，該對情侶另涉多起轄內加重竊盜案件。

員警附帶搜索時，另查扣毒品吸食器等相關證物，全案依違反毒品危害防制條例及加重竊盜罪，移送花蓮地方檢察署偵辦；另通緝身分一併依法解送歸案。

玉里分局長黃清暉表示，近期因應治安狀況，已加強轄內車站、公共場所及旅宿業之巡視與臨檢勤務，透過主動查察即時發現不法。呼籲業者及民眾如發現可疑人事物，請立即通報警方，將持續強化治安作為，全力維護民眾生命財產安全。

