慘案第5天南西誠品仍堆滿花　白衣騎士姊姊心碎留字：社會病態

▲悲劇發生第5天，仍有不少民眾前往南西誠品獻花。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

北市日前發生隨機殺人慘案，嫌犯張文一路犯案釀成4死11傷悲劇，先在北車砍死阻止他丟擲汽油彈的57歲余家昶，隨後轉往中山一帶，持刀朝人群揮砍，又造成一名路過的37歲蕭姓騎士頸部遭劃傷，送醫後仍傷重不治。事件發生後，不少民眾自發前往相關地點獻花悼念，蕭姓騎士的2位姊姊也在冬至當天，將親手寫的卡片貼在誠品南西前的電線桿上，訴說對弟弟的思念與不捨。

警方調查，張文19日在租屋處等地連續縱火製造騷亂後，抵達北車投擲煙霧彈，並持刀砍死57歲余家昶，又於晚間6時39分左右現身捷運中山站南京西路出口，先丟擲煙霧彈製造混亂，隨即持刀攻擊路人，一名37歲蕭姓男騎士當場倒地，之後張嫌又在短時間內闖入誠品南西，對正在逛街的民眾展開隨機砍殺，一名37歲王姓男子遭砍送醫不治，現場尖叫聲四起，民眾倉皇逃命，張文遭警方包圍後，從誠品南西6樓墜樓身亡。

▲37歲蕭姓騎士的2位姊姊在電線桿上留字，訴說對弟弟的不捨。（圖／記者邱中岳攝）

悲劇發生過後，許多民眾前往北車誠品南西前獻花，還有民眾目睹蕭姓騎士的姊姊獨自坐在花束前放聲痛哭，神情哀戚令人鼻酸。蕭姓騎士的2名姊姊更在冬至當日，將寫給弟弟的話語貼在誠品南西前的電線桿上，字字句句令人心碎：「親愛的弟弟，黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災、讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那邊冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚，感謝當日施手救援的民眾以及社會大眾的關懷，祝平安」。

「親愛的弟弟、forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你、我們全家都愛你！真希望我替你擋這一切，永遠無法釋懷的我......我們一直會陪著你，別怕！感謝社會大眾。」