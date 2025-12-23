車被A到！告鄰居「射竹竿砸車」求償53萬　法官判賠修理費6千

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名男子不滿愛車被一根竹竿砸中，認定鄰居一家6口「全家合謀」故意丟擲，目的是要恐嚇他，憤而求償修車費3萬元及50萬元的精神慰撫金。法院審理認定，竹竿是自行掉落不是鄰居故意拋擲，而鄰居未盡保管責任，只須賠償修車費用6831元，其餘50多萬元的精神請求全數駁回。

依據判決書內容，這起鄰里糾紛源於長年的停車問題，男子與鄰居黃家多次發生摩擦，2023年1月底，一根黃家的竹竿從屋子往下掉，砸中男子停放在門前的轎車。

男子提告主張這不是單純意外，他認為，鄰居全家因停車糾紛懷恨在心，因此合謀故意丟擲竹竿，行為帶有恐嚇、威脅其人身安全的意味，導致他心生恐懼。因此，他除了要求賠償車輛修復費用3萬元，更依據侵權行為法律關係，向鄰居一家6人，連帶求償高額精神慰撫金50萬元，總額高達53萬元。

對於指控，鄰居一家人抗辯，認為男子寫的事發日期提早10天，且未註明車號，與實際情況不符，強調「是竹竿自己掉下來的」，強調純屬意外，無人故意丟擲。

法官勘驗監視器畫面還原過程，發現竹竿先平行落在車輛遮雨棚上，緩衝後垂直落地，接著反彈才敲到車輛左前側，鄰居也隨即將竹竿撿回屋內，整個過程都不是「從高處蓄力拋擲」。

法官認為，原告指控鄰居全家合謀故意毀損及恐嚇，只是個人推測，完全沒有提出任何具體證據，因此這部分主張不予採信，也駁回50萬元的精神慰撫金請求，由於鄰居是竹竿的日常使用與管理者，她未能將竹竿固定妥當，導致其掉落損壞他人車輛，確實有過失責任，因此，須對車輛損壞負起賠償責任，須賠償刮痕修復費6831元，全案還可上訴。