南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

聖馬爾定醫院自2018年共院內完成首例MAKO半膝人工關節置換術,迄今已七年已成功上百案例。院方表示，2023年引進 ROSA機械手臂系統,應用於全人工膝關節置換手術,現已累積超過250例,創下南台灣各級醫院中最多手術量的亮眼紀錄，不僅象徵醫療技術的全面升級,也為退化性關節炎患者提供了新的治療希望。

聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師表示,傳統全關節置换只提供了外旋3度和10度二個選項,對於嚴重退化性膝關節炎患者來說,僅有兩個外旋選項遠遠不足。ROSA機械手臂則突破了這些限制,它能通過36個解剖註冊點建立患者的3D骨結構,再配合術中測量患者伸直和彎曲時,內外二側膝關節的穩定度,提供了從轉10度到內轉3度,總共13度的選擇空間,能將人工膝關置放在最佳位置,讓患者不管是站立或彎曲時,膝關節呈現穩定狀態。

現場一對年近8旬夫妻先後皆因雙膝疼痛已久,做過一般普通治療、復健、吃止痛藥都無有效緩解,打聽到聖馬爾定有羅莎機器手臂專業團隊,特諮詢,加上得知黃立人醫師是雲嘉南地區機器手臂經驗豐富的骨科醫師,並在雙腳全膝同時置換擁有豐厚的臨床實績,兩人在詳盡的術前溝通後便毅然決定接受雙膝置換手術,術後隔天即可下床練習行走,第三天就順利出院了。



黃立人指出,在傳統人工膝關節置換手術時,如果擺放的角度不對,會造成術後兩側膝關節不穩定和髖骨、股骨關節活動錯位,造成患者術後滿意度下降,但透過 ROSA機械手臂,我們可以很成功的把人工關節擺在非常正確的位置,加上術前患者不用再花時間照特殊角度X光,直送美國做 3D重組,術中全程使用生理監監測系統,使手術麻醉品質更穩定更安全,手術時間約一個半小時,流程也更順暢。

黃立人表示，看到原本走路一拐一拐、活動受限的患者,術後能重新上下樓梯、甚至拾運動習慣,這是我們最大

的成就感。」