　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

▲南投縣平靜橋災後復建工程獲勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣平靜橋災後復建工程獲勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年卡努颱風重創仁愛鄉平靜橋，靜觀部落對外唯一聯絡道路中斷，南投縣政府爭取行政院公共工程委員會災修補助，改址新建鋼構橋梁，徹底解決潛在風險，在災害復建工程中展現卓越的工程管理、職業安全衛生與施工品質，獲勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」地方機關組佳作。

縣政府工務處長張弘岳月前代表縣府北上受獎，接受勞動部長洪申翰表揚；縣府說明，112年間杜蘇芮颱風和卡努颱風接連襲擊，平靜橋右岸路基大規模崩坍，靜觀部落一度陷入孤立，縣府迅速搶通便道後，考量原橋址緊鄰不穩定邊坡及嚴重沖刷區，耐久性與安全性不足，經工程會補助後執行仁愛鄉投85線7K+956「平靜橋復建工程」。

▲災後復建工程表現優異，南投縣榮獲勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（圖／南投縣政府提供）

▲災後復建工程表現優異，南投縣榮獲勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，該項災後復建工程原計畫預算為9497萬9000元，由中央補助款約7千餘萬元、縣府自籌款約2千餘萬元，將橋址外移數十公尺，以鋼構橋結構新建平靜橋，避開易坍塌危險區域；另工程施工期間需進行吊掛作業，需管制投85線+956工區通行，為免影響居民生活及農產運輸，工務處會同工程團隊與地方溝通，在安全情況下適度排定固定放行時段，同時特別與工程團隊一同宣誓落實職業安全衛生政策，因此在全國眾多參選工程中脫穎而出，獲得素有營造業職業安全衛生最高榮譽之稱的金安獎肯定。

縣府指出，本次獲獎展現其在面對極端氣候災後重建過程，對「避災、防災」及「確保部落生命線」的高度重視，不僅是對工程團隊的肯定，更能激勵所有參與營造人員持續落實安全管理、提升施工安全文化，未來將持續以「零重大職災、零告發、零事故」為目標，尊重生命、嚴守法規，為民眾打造安全健康的公共工程環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

台南直飛日本熊本今首航！　黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

從流程檢視到制度創新　雲林縣府以透明晶質獎檢驗實力

人生也可能打掉重練　雲林監獄以桌遊引導自由思考

高麗菜進入盛產期　農糧署推外銷穩菜價、挺農民

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

韓國漢拏山國立公園所長訪太管處　雙方敲定合作備忘錄

嘉義八福長照學苑動土　打造創新長照園區

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

台南直飛日本熊本今首航！　黃偉哲宣布國際航線再添里程碑

從流程檢視到制度創新　雲林縣府以透明晶質獎檢驗實力

人生也可能打掉重練　雲林監獄以桌遊引導自由思考

高麗菜進入盛產期　農糧署推外銷穩菜價、挺農民

逐光肆舞登場！台南舞蹈藝才班聯合展　1/9、1/10文化中心接力演出

韓國漢拏山國立公園所長訪太管處　雙方敲定合作備忘錄

嘉義八福長照學苑動土　打造創新長照園區

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

【湯圓全陣亡】想耍帥翻鍋結果湯圓噴出來 全家傻眼XD

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

更多熱門

相關新聞

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

震災復建最後梁合攏　玉里高寮大橋獲金安獎

花蓮玉里高寮大橋復建工程在施工安全管理、職安制度執行及風險控管方面表現卓越，榮獲第19屆金安獎-公共工程組優等殊榮。縣長徐榛蔚11日在縣府建設處長鄧子榆及玉里鎮長龔文俊的陪同下，主持工程「最後一支梁上梁」合攏祈福儀式，肯定工程團隊、監造單位的努力，並與鄉親們共同見證復建工程的重要里程碑。

基隆勇奪金安獎3大獎　交通安全績效全國居冠

基隆勇奪金安獎3大獎　交通安全績效全國居冠

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

卡努颱風重創毀2橋墩　新武界橋經400多天修復通車

卡努颱風重創毀2橋墩　新武界橋經400多天修復通車

關鍵字：

卡努颱風災後復建工程平靜橋金安獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面