南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

▲南投縣平靜橋災後復建工程獲勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年卡努颱風重創仁愛鄉平靜橋，靜觀部落對外唯一聯絡道路中斷，南投縣政府爭取行政院公共工程委員會災修補助，改址新建鋼構橋梁，徹底解決潛在風險，在災害復建工程中展現卓越的工程管理、職業安全衛生與施工品質，獲勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎」地方機關組佳作。

縣政府工務處長張弘岳月前代表縣府北上受獎，接受勞動部長洪申翰表揚；縣府說明，112年間杜蘇芮颱風和卡努颱風接連襲擊，平靜橋右岸路基大規模崩坍，靜觀部落一度陷入孤立，縣府迅速搶通便道後，考量原橋址緊鄰不穩定邊坡及嚴重沖刷區，耐久性與安全性不足，經工程會補助後執行仁愛鄉投85線7K+956「平靜橋復建工程」。

縣府指出，該項災後復建工程原計畫預算為9497萬9000元，由中央補助款約7千餘萬元、縣府自籌款約2千餘萬元，將橋址外移數十公尺，以鋼構橋結構新建平靜橋，避開易坍塌危險區域；另工程施工期間需進行吊掛作業，需管制投85線+956工區通行，為免影響居民生活及農產運輸，工務處會同工程團隊與地方溝通，在安全情況下適度排定固定放行時段，同時特別與工程團隊一同宣誓落實職業安全衛生政策，因此在全國眾多參選工程中脫穎而出，獲得素有營造業職業安全衛生最高榮譽之稱的金安獎肯定。

縣府指出，本次獲獎展現其在面對極端氣候災後重建過程，對「避災、防災」及「確保部落生命線」的高度重視，不僅是對工程團隊的肯定，更能激勵所有參與營造人員持續落實安全管理、提升施工安全文化，未來將持續以「零重大職災、零告發、零事故」為目標，尊重生命、嚴守法規，為民眾打造安全健康的公共工程環境。