橘色惡魔、翡翠騎士赴高雄、嘉義　台灣一系列演出落幕

▲被封為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部昨天在高雄衛武營公演。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

被封為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，以及「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，近日來台展開「2025台灣遠征」演出，昨天（21日）分別前往最後一站高雄與嘉義，在台灣的一系列演出完美落幕。

橘高校昨天在高雄衛武營公演，由明亮而富張力的〈Where the Eagles Soar〉華麗揭開序幕，上半場座奏演出，同學們接連帶來台日混血歌手一青窈作詞的〈花水木〉、出自經典音樂劇《安妮》劇中的〈Tomorrow〉等曲目，柔和細膩的詮釋，讓音樂廳裡瀰漫溫暖的幸福氛圍。

​

下半場行進管樂舞台，橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉，和大家一起迎接即將到來的聖誕節；還有懷舊療癒的木匠兄妹〈Yesterday Once More〉，同學們也用心安排多段精彩的樂器獨奏。

​

今年已經高三的橘高校吹奏樂部大山部長說，2025台灣遠征是畢業前的最後一場海外公演，謝謝台灣觀眾從台北、屏東到高雄，一路支持著我們勇往直前，聽到大家熱情的掌聲和歡呼，內心都會有一股幸福的感受，最後也向台下觀眾喊話：「真的很喜歡台灣的朋友！」

▲被封為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部昨天在高雄衛武營公演，特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服。（圖／文總提供）

​

至於東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，昨天在嘉義市有專場音樂會及快閃演出，這是他們本次「2025台灣遠征」的最後一個行程。

文化總會表示，從2023年來台參與國慶典禮演出、前進大港，到這次睽違兩年的台灣遠征裡，走過了西門町的街頭、台北和平籃球館、嘉義市文化局音樂廳、嘉義市城市博覽會主題館，不只一樣站上街頭與大家相見，更有了在台灣第一次的室內專場音樂會，能有這樣的成果，是靠著台日情誼緊緊連結才能達成的奇蹟。

文總指出，多少辛勤的汗水與淚水，才能蛻變成舞台上整齊劃一的閃亮笑容，並將無懈可擊的勇氣與熱血傳遞給台下的每位觀眾。本次專場音樂會中，他們特別帶來了《神隱少女》的音樂劇，而就像這部在台灣無人不曉的作品所說，找回自己的名字、才能找到回家的路，「請大家和我們再次為同學們的名字應援，謝謝翡翠騎士」。

▼「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，昨天在嘉義市有專場音樂會及快閃演出。（圖／文總提供）

