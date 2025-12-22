陸配村長遭解職再反擊！新黨嗆劉世芳像虎姑婆...赴北檢怒告瀆職

▲陸配身分成箭靶？鄧萬華告官直指劉世芳打壓。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長、具陸配身分的鄧萬華，因被認定仍持有中華人民共和國國籍而遭解職，引發爭議。她今（22）日在新黨陪同下赴台北地檢署按鈴告發，指控內政部長劉世芳涉瀆職，質疑政府選擇性執法、政治打壓陸配，強調自己任內盡忠職守，卻遭不公平剝奪公職。

鄧萬華原任學田村村長，因國籍爭議於今年8月1日遭富里鄉公所解除職務。她不服處分向花蓮縣政府提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會於10月29日決議撤銷原處分，認為原處分程序有瑕疵。不過，內政部隨後重申，依《國籍法》第20條規定，民選公職當選人須於就職後一年內放棄中華民國以外的其他國籍，相關規定「沒有解釋空間」，已要求地方政府依法辦理。

鄧萬華今在新黨陪同下赴北檢外召開記者會時情緒激動，數度哽咽流淚，訴說多年來在台生活的艱辛。她表示，長年獨力扶養3名子女，還需照顧病重、長期坐輪椅且無法言語行動的丈夫與公公，白天上班、下班後下田務農，曾背負50公斤肥料施作農務，只為撐起整個家庭。

她也提到，上次總統選舉時曾詢問丈夫是否要投票，對方回應「當然要投給姓賴的」，讓她當場苦笑，直言「因為孩子姓賴，我們是用生命在愛這個家庭」，強調自己與家人早已深度融入台灣社會。

▲鄧萬華按鈴告劉世芳控政府打壓陸配 。（圖／記者黃宥寧攝）

鄧質疑，自己是依循正常程序取得台灣身分證，卻在擔任村長後遭政府強硬處理，反問「究竟錯在哪裡？」她指出，全台仍有多起類似情況，卻只有她一人被針對，讓她難以理解是否因身處花蓮後山、選票較少，而成為被犧牲的對象。

她也強調，取得身分證對陸配家庭而言並不容易，一旦離開原生地便難以回頭，生活長期承受高度壓力。她表示，自己站出來發聲，不只是為了個人，而是代表許多陸配姊妹，希望政府不要再以政治對立方式處理陸配議題，「我們不希望對立，只希望好好生活，孩子能有未來」。

鄧萬華並強調，自己「做母親像母親、做村長像村長」，在任內盡心盡力為地方服務，卻仍遭不公平對待。她質疑，政府在國籍法的執行上標準不一，只針對花蓮後山、針對她一人強硬處理，「是不是因為花蓮選票少、婦女弱勢，就可以被欺負」，痛批這是選擇性執法。

新黨團隊則在記者會中火力全開，以比喻方式形容陸配如同「媽祖婆」，長期為家庭與社會付出，卻未獲公平對待，並直言內政部長劉世芳的作法如同「虎姑婆」，批評政府對陸配政策過於強硬，已對基層與弱勢族群造成傷害。

▲花蓮陸配村長北檢告劉世芳。（圖／記者黃宥寧攝）

此外，新黨團隊也提及日前發生的北捷恐怖攻擊事件，指稱有網路輿論試圖將矛頭轉移到陸配及陸配二代身上，認為政府長期針對陸配族群的政策與言論，已加深社會對立，甚至影響治安事件的輿論走向。不過，相關單位先前已出面澄清，該起北捷恐怖攻擊案與陸配二代無關，相關傳言並非事實。

據了解，鄧萬華原籍中國大陸四川省，1997年與花蓮籍丈夫結婚後移居台灣，已在台生活近30年，並於2008年前後取得中華民國國民身分證。她於2022年九合一選舉中參選花蓮縣富里鄉學田村村長並順利當選，成為少數具有陸配身分的基層民選公職人員之一。今年8月1日遭解職後，相關爭議持續延燒，也引發中央與地方不同調，以及對陸配參政權利與國籍法適用範圍的廣泛討論。